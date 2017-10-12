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Захарова: работа офиса талибов в Катаре является внутренним делом Афганистана

Политика
12 октября, 12:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

По словам официального представителя МИД РФ, офис создавался, прежде всего, в качестве площадка для налаживания контактов между официальными властями страны и вооруженной оппозицией

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Продолжение работы или закрытие офиса "Движения талибов" в Катаре является внутренним делом Афганистана. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос зарубежных СМИ об отношении России к возможному закрытию этого офиса.

"РФ считает вопрос дальнейшего функционирования либо закрытия офиса "Движения талибов" в Дохе внутренним делом Афганистана", - сказала она.

Захарова отметила, что офис создавался, прежде всего, как площадка для налаживания контактов между официальным Кабулом и афганской вооруженной оппозицией в рамках усилий по запуску национального диалога. "К сожалению, на этом направлении его деятельность не принесла каких-либо существенных результатов, - продолжила официальный представитель МИД РФ. - Более того, некоторые страны использовали эту площадку для решения своих сугубо внутренних задач. Так, США вели на ней переговоры с движением талибов об обмене американского военнослужащего на пятерых узников Гуантанамо".

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Персоны
Захарова, Мария Владимировна
Страны
Катар Россия Афганистан
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