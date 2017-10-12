Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.10:
$ 57.69
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Захарова: РФ призывает Данию перестать использовать антироссийскую риторику

Политика
12 октября, 12:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

По словам официального представителя МИД РФ, подобные заявления направлены на оправдание увеличения военных расходов королевства

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Россия призывает датских политиков отказаться от антироссийской риторики, с помощью которой вводится в заблуждение население Дании. Об этом в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и напомнила, что министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен в преддверии парламентских дебатов по военным расходам на 2018-2022 годы красочно расписывал некие "агрессивные намерения России", а также убеждал, что война на европейской земле "стала реальностью", в связи с чем прозвучали призывы к существенному наращиванию военной мощи королевства.

"Вынуждены констатировать, что опять слышим неконструктивную, недружественную риторику в отношении мнимой российской угрозы со стороны официальных лиц Дании, - сказала она. - К сожалению, это уже их традиция и привычка, и привычка нехорошая, как нам кажется".

"Абсолютно очевидно, что подобные заходы направлены на оправдание увеличения военных расходов королевства, - продолжила дипломат. - Большая просьба к политикам Дании перестать обманывать собственное население. Хотите раздуть военный бюджет? Так об этом вашим избирателям и говорите, Россия здесь ни при чем".

Захарова также обратилась к датской стороне с просьбой о разъяснениях касательно тех военных сценариев, к которым готовится Дания. "Нам трудно понять, к каким военным сценариям готовится Копенгаген, - сказала она. - Может быть, кто-то пояснит нам, о чем идет речь?"

Она также призвала датчан к предметной дискуссии по безопасности в Балтийском море. "Хотелось бы видеть конструктивный вклад датских соседей по Балтике и ведущейся актуальной дискуссии о путях укрепления там стабильности, безопасности - там есть, чем заняться", - сказала Захарова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Захарова, Мария Владимировна
Страны
Дания Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В ПАСЕ считают, что украинский закон об образовании нарушает языковой баланс в стране
2
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
3
Путин освободил от должности губернатора Псковской области Турчака
4
МО РФ: США развернули в Польше дивизию, пользуясь истерией вокруг учений "Запад-2017"
5
МИД РФ считает провокационной резолюцию Парламентской ассамблеи НАТО о Черном море
6
Привлекавшаяся 54 раза за нарушение ДТП девушка в Ростове насмерть сбила человека
7
На Украине разбился учебно-тренировочный самолет, есть жертвы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама