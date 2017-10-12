Захарова: РФ призывает Данию перестать использовать антироссийскую риторику

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Россия призывает датских политиков отказаться от антироссийской риторики, с помощью которой вводится в заблуждение население Дании. Об этом в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и напомнила, что министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен в преддверии парламентских дебатов по военным расходам на 2018-2022 годы красочно расписывал некие "агрессивные намерения России", а также убеждал, что война на европейской земле "стала реальностью", в связи с чем прозвучали призывы к существенному наращиванию военной мощи королевства.

"Вынуждены констатировать, что опять слышим неконструктивную, недружественную риторику в отношении мнимой российской угрозы со стороны официальных лиц Дании, - сказала она. - К сожалению, это уже их традиция и привычка, и привычка нехорошая, как нам кажется".

"Абсолютно очевидно, что подобные заходы направлены на оправдание увеличения военных расходов королевства, - продолжила дипломат. - Большая просьба к политикам Дании перестать обманывать собственное население. Хотите раздуть военный бюджет? Так об этом вашим избирателям и говорите, Россия здесь ни при чем".

Захарова также обратилась к датской стороне с просьбой о разъяснениях касательно тех военных сценариев, к которым готовится Дания. "Нам трудно понять, к каким военным сценариям готовится Копенгаген, - сказала она. - Может быть, кто-то пояснит нам, о чем идет речь?"

Она также призвала датчан к предметной дискуссии по безопасности в Балтийском море. "Хотелось бы видеть конструктивный вклад датских соседей по Балтике и ведущейся актуальной дискуссии о путях укрепления там стабильности, безопасности - там есть, чем заняться", - сказала Захарова.