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Лавров 20 октября обсудит с главой Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ вопросы взаимодействия

Политика
12 октября, 12:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Как сообщили в МИД РФ, планируется обсуждение проблематики Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с исполнительным секретарем Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Лассиной Зербо состоятся 20 октября в Москве. Как сообщила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, на встрече в рамках конференции по нераспространению будут затронуты вопросы взаимодействия, а также проблематика ДВЗЯИ.

"На полях этого форума состоится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с исполнительным секретарем Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ Лассиной Зербо, - отметила дипломат. - Планируется обсуждение проблематики Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, включая вопросы взаимодействия между РФ и временным техническим секретариатом Подготовительной комиссии".

По словам Захаровой, 20 октября на конференции "ожидается выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова по ключевым российским подходам и приоритетам в этой области". "Россия, ратифицировавшая ДВЗЯИ в 2000 году, последовательно выступает в поддержку договора и деятельности Подготовительной комиссии, рассматривает обеспечение скорейшего вступления договора в силу в качестве приоритетной задачи", - добавила она.

Центр энергетики и безопасности, российская неправительственная организация, совместно с Министерством иностранных дел России с 19 по 21 октября проводит в Москве конференцию по нераспространению. "Планируется участие широкого круга официальных представителей, специалистов, экспертов из различных стран и, конечно, международных организаций", - отметила Захарова. "В повестке дня - наиболее важные и острые вопросы текущей ситуации в области нераспространения и контроля над вооружениями", - резюмировала она.

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Персоны
Лавров, Сергей Викторович Захарова, Мария Владимировна
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