Путин до конца года примет участие во встрече с коллегами из Ирана и Азербайджана

Биография Андрея ТурчакаБиографии и справки 12 октября, 13:55
Сибирская фабрика мороженого "Ангария" представила новый продуктНовости партнеров 12 октября, 13:51
Участники акции "Дети вместо цветов" собрали почти 40 млн руб. в помощь больным детямОбщество 12 октября, 13:47
Медведев подписал документ о создании Фонда защиты прав дольщиковЭкономика и бизнес 12 октября, 13:37
Российские вузы заменили образовательные кредиты собственными программами рассрочекОбщество 12 октября, 13:33
Врио главы Омской области отправил правительство региона в отставкуПолитика 12 октября, 13:28
Морозов и Анисимов вошли в состав правления Федерации хоккея РоссииСпорт 12 октября, 13:27
Горнолыжный курорт "Ведучи" в Чечне подготовит к сезону 25 профессиональных инструкторовВ стране 12 октября, 13:26
Мировой производитель оптики запускает в России социальную программу по защите зренияОбщество 12 октября, 13:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СОЧИ, 12 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, как планируется, до конца нынешнего года совершит поездку в Иран, где пройдет трехсторонняя встреча в формате РФ, Иран, Азербайджан, сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
"В принципе, да", - ответил он на вопрос, планируется ли поездка Путина в Иран. При этом представитель Кремля не назвал точных сроков визита, уточнив лишь, что "это будет до нового года".
"Это будет трехсторонняя встреча Иран-Россия-Азербайджан", - отметил Ушаков.
Первый трехсторонний саммит прошел в Баку в августе 2016 года. Тогда российский лидер, а также его азербайджанский и иранский коллеги Ильхам Алиев и Хасан Роухани соответственно обсудили совместные экономические проекты и вопросы региональной безопасности, в частности, проект транспортного коридора "Север-Юг".