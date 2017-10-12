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Путин до конца года примет участие во встрече с коллегами из Ирана и Азербайджана

Политика
12 октября, 12:42 дата обновления: 12 октября, 13:03 UTC+3

Как сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, президент РФ совершит для этого поездку в Иран

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СОЧИ, 12 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, как планируется, до конца нынешнего года совершит поездку в Иран, где пройдет трехсторонняя встреча в формате РФ, Иран, Азербайджан, сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

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"В принципе, да", - ответил он на вопрос, планируется ли поездка Путина в Иран. При этом представитель Кремля не назвал точных сроков визита, уточнив лишь, что "это будет до нового года".

"Это будет трехсторонняя встреча Иран-Россия-Азербайджан", - отметил Ушаков.

Первый трехсторонний саммит прошел в Баку в августе 2016 года. Тогда российский лидер, а также его азербайджанский и иранский коллеги Ильхам Алиев и Хасан Роухани соответственно обсудили совместные экономические проекты и вопросы региональной безопасности, в частности, проект транспортного  коридора "Север-Юг".

 

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Персоны
Роухани, Хасан Ушаков, Юрий Викторович Алиев, Ильхам Гейдар оглы Путин, Владимир Владимирович
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