Совет Думы отложил поездку делегации в США из-за снятия флагов

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Совет Думы в четверг решил отложить поездку делегации депутатов в США в связи с тем, что на диппредставительствах РФ в Сан-Франциско и Вашингтоне сняты российские флаги. Об этом сообщили в аппарате Госдумы.

"Совет Думы сегодня принял решение отложить поездку делегации [депутатов Госдумы] в США в связи с тем, что на наших диппредставительствах были сняты российские флаги. И это решение будет [действовать] до тех пор, пока от американской стороны не последуют соответствующие разъяснения и извинения", - сообщили журналистам в аппарате Госдумы.

В аппарате пояснили, что в четверг на Совете Думы рассматривался вопрос о направлении делегации депутатов, членов группы по связям с Конгрессом США в Нью-Йорк. В группу входят парламентарии от "Единой России" Вячеслав Фетисов, Максим Сураев и Инга Юмашева.