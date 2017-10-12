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Совет Думы отложил поездку делегации в США из-за снятия флагов

Политика
12 октября, 12:42 дата обновления: 12 октября, 12:48 UTC+3

Свое решение депутаты могут изменить, если американская сторона разъяснит свои действия и принесет извинения

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Генконсульство РФ в Сан-Франциско

Генконсульство РФ в Сан-Франциско

© REUTERS/Stephen Lam

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Совет Думы в четверг решил отложить поездку делегации депутатов в США в связи с тем, что на диппредставительствах РФ в Сан-Франциско и Вашингтоне сняты российские флаги. Об этом сообщили в аппарате Госдумы.

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"Совет Думы сегодня принял решение отложить поездку делегации [депутатов Госдумы] в США в связи с тем, что на наших диппредставительствах были сняты российские флаги. И это решение будет [действовать] до тех пор, пока от американской стороны не последуют соответствующие разъяснения и извинения", - сообщили журналистам в аппарате Госдумы.

В аппарате пояснили, что в четверг на Совете Думы рассматривался вопрос о направлении делегации депутатов, членов группы по связям с Конгрессом США в Нью-Йорк. В группу входят парламентарии от "Единой России" Вячеслав Фетисов, Максим Сураев и Инга Юмашева.

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Темы
Ситуация с российской дипсобственностью в США
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Сураев, Максим Викторович Юмашева, Инга Альбертовна Фетисов, Вячеслав Александрович
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