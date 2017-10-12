Совет Думы отложил поездку делегации в США из-за снятия флагов

Биография Андрея ТурчакаБиографии и справки 12 октября, 13:55
Сибирская фабрика мороженого "Ангария" представила новый продуктНовости партнеров 12 октября, 13:51
Участники акции "Дети вместо цветов" собрали почти 40 млн руб. в помощь больным детямОбщество 12 октября, 13:47
Медведев подписал документ о создании Фонда защиты прав дольщиковЭкономика и бизнес 12 октября, 13:37
Российские вузы заменили образовательные кредиты собственными программами рассрочекОбщество 12 октября, 13:33
Врио главы Омской области отправил правительство региона в отставкуПолитика 12 октября, 13:28
Морозов и Анисимов вошли в состав правления Федерации хоккея РоссииСпорт 12 октября, 13:27
Горнолыжный курорт "Ведучи" в Чечне подготовит к сезону 25 профессиональных инструкторовВ стране 12 октября, 13:26
Мировой производитель оптики запускает в России социальную программу по защите зренияОбщество 12 октября, 13:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Совет Думы в четверг решил отложить поездку делегации депутатов в США в связи с тем, что на диппредставительствах РФ в Сан-Франциско и Вашингтоне сняты российские флаги. Об этом сообщили в аппарате Госдумы.
"Совет Думы сегодня принял решение отложить поездку делегации [депутатов Госдумы] в США в связи с тем, что на наших диппредставительствах были сняты российские флаги. И это решение будет [действовать] до тех пор, пока от американской стороны не последуют соответствующие разъяснения и извинения", - сообщили журналистам в аппарате Госдумы.
В аппарате пояснили, что в четверг на Совете Думы рассматривался вопрос о направлении делегации депутатов, членов группы по связям с Конгрессом США в Нью-Йорк. В группу входят парламентарии от "Единой России" Вячеслав Фетисов, Максим Сураев и Инга Юмашева.