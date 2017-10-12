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Захарова: РФ занимает четкую позицию по Каталонии и не причастна к событиям в Испании

Политика
12 октября, 12:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Ранее глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс назвал высказывания официального представителя МИД РФ относительно референдума в Каталонии неадекватными

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Россия занимает четкую и последовательную позицию по референдуму в Каталонии и отвергает голословные обвинения Латвии относительно вовлеченности Москвы в испанские события. Об этом заявила в четверг на брифинге директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

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"Мы свою позицию <...> озвучивали до проведения соответствующего референдума во время того, как разворачивались события, и после соответствующих заявлений, которые были сделаны на днях и имели принципиально важное значение для Испании, - отметила она. - Эта позиция была, первое, четкой, второе - последовательной и, третье, ни в чем не противоречила ранее заявленной точке зрения РФ на соответствующий вопрос... Мало того, руководство государства и министр иностранных дел РФ, представители администрации президента также неоднократно заявляли и переподтверждали российскую позицию по данному вопросу".

Захарова не оставила без внимания недавнее заявление главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевичса, который назвал высказывания официального представителя МИД РФ относительно референдума в Каталонии неадекватными, и заявил, что "компетенция российских сотрудников МИД является проблемой этого ведомства". "Мы не просто с удивлением, а с возмущением ознакомились с заявлением упомянутого деятеля от внешней политики, который обвинил, по крайней мере, так мы прочитали в СМИ, и опровержений не последовало - Россию в вовлеченности в события в Испании, - сказала Захарова. - В отличие от этого деятеля, который позволил себе подобные заявления вместо того, кстати, чтобы озвучить позицию своей страны по данному вопросу, Россия свою принципиальную оценку и позицию давала неоднократно". По ее словам, вывод о том, чьи заявления являются неадекватными напрашивается сам собой.

28 сентября на брифинге Захарова назвала ситуацию в Каталонии внутренним делом Испании и подчеркнула, что Москва уважает суверенитет и территориальную целостность страны. По ее словам, "так называемый референдум о независимости, равно как другие односторонние инициативы местных законодателей воспринимаем в контексте принятых по данным вопросам решений конституционного суда Испании".

1 октября в Каталонии прошло голосование по вопросу о выходе из состава Испании. В нем приняли участие 2,28 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев, при этом 90,18% участников плебисцита высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным и отказывается признавать его результаты. Между тем в Барселоне еще до голосования заявили, что плебисцит будет иметь законную силу.

10 октября глава Каталонии Карлес Пучдемон подвел итоги плебисцита в региональном парламенте. До самого вечера не было известно, объявит ли он о выходе региона из состава Испании в одностороннем порядке или нет. В итоге политик и другие руководители автономии подписали документ о провозглашении независимости, однако пока приостановили его действие для переговоров с Мадридом.

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Темы
Референдум о независимости Каталонии
Персоны
Пучдемон, Карлес Захарова, Мария Владимировна
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