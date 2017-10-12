Врио губернатора Никитин намерен выстроить единую вертикаль власти в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 октября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин предложил региональному парламенту выстроить единую вертикаль в системе управления Нижнего Новгорода вместо существующих сейчас главы города и главы администрации, передает корреспондент ТАСС.

''Та позиция, к которой я пришел за время нахождения в регионе - то, что мы должны взять пример с многих наших городов-миллионников и выстроить единую вертикаль управления через совмещение должностей главы города и главы администрации. Я проинформировал депутатский корпус о том, что такой законопроект я планирую внести на их рассмотрение'', - сообщил Никитин, отвечая на вопрос журналистов, планирует ли он изменить систему управления Нижним Новгородом.

По словам Никитина, существующая с 2010 года система управления городом не соответствует тем задачам, которые стоят перед Нижним Новгородом. При этом врио главы региона отметил, что система избрания главы города останется прежней.

''Я думаю, что в настоящий момент мы сохраним в нашем проекте порядок отбора главы [города] через представление конкурсной комиссии на рассмотрение Городской думы соответствующего кандидата... Нам нужно очень быстро все это сделать, чтобы не совмещать процессы изменения как структуры, так и персонального состава, с громкими, важными, значимыми проектами - это и Чемпионат мира [по футболу 2018 года], и организация выборов [президента РФ] ... Поэтому вносить какие-то кардинальные изменения в процесс отбора, наверное, сейчас нельзя. Мы должны сейчас провести соответствующую работу в очень сжатые сроки, и я считаю, что та модель, которая работала для главы администрации, она вполне показала свою работоспособность'', - отметил Никитин.

Президент России Владимир Путин 26 сентября принял отставку 70-летнего Валерия Шанцева с поста губернатора Нижегородской области, который тот занимал на протяжении 12 лет. Временно исполняющим обязанности главы региона президент назначил 40-летнего Глеба Никитина, занимавшего до этого должность первого заместителя главы Минпромторга РФ.