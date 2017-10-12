Путин освободил от должности губернатора Псковской области Турчака

СОЧИ, 12 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Псковской области Андрея Турчака по собственному желанию и назначил временно исполняющим обязанности Михаила Ведерникова, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Состоялась встреча президента Путина с Михаилом Юрьевичем Ведерниковым, это заместитель полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе, указом президента он назначен и. о.губернатора Псковской области", - сказал представитель Кремля. По его словам, "по собственному желанию Турчак освобожден от должности губернатора". "Путин подписал соответствующий указ", - добавил Песков.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, возглавляющий "Единую Россию", назначил Турчака исполняющим обязанности секретаря Генсовета партии.