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Путин освободил от должности губернатора Псковской области Турчака

Политика
12 октября, 13:07 дата обновления: 12 октября, 13:17 UTC+3

И. о. главы региона назначен заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Михаил Ведерников

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Андрей Турчак

Андрей Турчак

© Юрий Белинский/TACC

СОЧИ, 12 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Псковской области Андрея Турчака по собственному желанию и назначил временно исполняющим обязанности Михаила Ведерникова, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Состоялась встреча президента Путина с Михаилом Юрьевичем Ведерниковым, это заместитель полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе, указом президента он назначен и. о.губернатора Псковской области", - сказал представитель Кремля. По его словам, "по собственному желанию Турчак освобожден от должности губернатора". "Путин подписал соответствующий указ", - добавил Песков.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, возглавляющий "Единую Россию", назначил Турчака исполняющим обязанности секретаря Генсовета партии.

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Турчак, Андрей Анатольевич Путин, Владимир Владимирович
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