Песков назвал абсурдной информацию о похищении данных NASA "Лабораторией Касперского"

СОЧИ, 12 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков категорически опроверг информацию о том, что при помощи продуктов "Лаборатории Касперского" была похищена информация NASA.

"Это абсурдная информация, государство не имело и не имеет никакого отношения к подобной деятельности", - сказал представитель Кремля журналистам. По его словам, "все подобные обвинения беспочвенные и бездоказательные".

В среду газета Wall Street Journal со ссылкой на действующих и бывших должностных лиц Соединенных Штатов сообщила, что власти России якобы модифицировали антивирусное программное обеспечение "Лаборатория Касперского", превратив его в инструмент для шпионажа и использовав для поиска в компьютерах по всему миру секретных документов федеральных ведомств США. Согласно публикации, данные модификации могли быть внесены только с ведома "Лаборатория Касперского". Это новшество позволяет вести поиск по словосочетанию "Совершенно секретно", которое фигурирует на американских секретных документах, или же по кодовому наименованию, присвоенному секретным программам Соединенных Штатов, поясняет издание.