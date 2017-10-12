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Песков: действия США с дипсобственностью РФ направлены на подрыв двусторонних отношений

Политика
12 октября, 13:47 UTC+3 СОЧИ 12, октября. /ТАСС

Представитель Кремля отметил, что президент в таком случае "будет делать то, что в интересах Российской Федерации"

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СОЧИ, 12 октября. /ТАСС/. Действия США с дипсобственностью РФ в Сан-Франциско являются враждебными и направлены на подрыв двусторонних отношений. Такое мнение высказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Разумеется, это враждебные действия, недружественные, идущие на дальнейший подрыв наших и без того пребывающих в печальном состоянии отношений. Президент Путин в данном случае, нет сомнений, будет делать то, что в интересах Российской Федерации", - сказал Песков на просьбу прокомментировать ситуацию с российской собственностью в Сан-Франциско.

11 октября американские власти сняли российские флаги на зданиях генконсульства в Сан-Франциско и торгового представительства в Вашингтоне. Как сообщило посольство России в США, американской стороне был выражен решительный протест, Москва потребовала незамедлительно вернуть флаги на место. Спикер Госдумы Вячеслав Володин 12 октября поручил первому вице-спикеру Александру Жукову, отвечающему за взаимодействие с парламентом США, проработать вопрос о возможной реакции палаты на снятие флагов со зданий генконсульства и торгпредства.

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