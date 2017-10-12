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Медведев назначил экс-губернатора Турчака и. о. секретаря Генсовета "Единой России"

Политика
12 октября, 13:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Его кандидатуру теперь должен рассмотреть съезд партии

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, возглавляющий партию "Единая Россия", назначил бывшего губернатора Псковской области Андрея Турчака исполняющим обязанности секретаря Генсовета партии.

"В соответствии с уставом я сейчас вас назначаю исполняющим обязанности секретаря Генерального совета, а впоследствии вашу кандидатуру рассмотрит съезд партии", - сказал он на встрече с Турчаком.

Медведев напомнил, что уже обсуждал с Турчаком на минувшей неделе возможности его перехода на пост секретаря Генсовета "Единой России". "Сейчас это стало юридически возможным", - добавил Медведев.

В свою очередь Турчак поблагодарил главу правительства за доверие. Он отметил, что партия пользуется большой поддержкой населения, которую нужно сохранить и приумножить.

"У нас впереди главное политическое событие - выборы президента Российской Федерации. Работы много. Я готов", - сказал Турчак.

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