Медведев назначил экс-губернатора Турчака и. о. секретаря Генсовета "Единой России"

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, возглавляющий партию "Единая Россия", назначил бывшего губернатора Псковской области Андрея Турчака исполняющим обязанности секретаря Генсовета партии.
"В соответствии с уставом я сейчас вас назначаю исполняющим обязанности секретаря Генерального совета, а впоследствии вашу кандидатуру рассмотрит съезд партии", - сказал он на встрече с Турчаком.
Медведев напомнил, что уже обсуждал с Турчаком на минувшей неделе возможности его перехода на пост секретаря Генсовета "Единой России". "Сейчас это стало юридически возможным", - добавил Медведев.
В свою очередь Турчак поблагодарил главу правительства за доверие. Он отметил, что партия пользуется большой поддержкой населения, которую нужно сохранить и приумножить.
"У нас впереди главное политическое событие - выборы президента Российской Федерации. Работы много. Я готов", - сказал Турчак.