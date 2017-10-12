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Депутат: врио Псковской области предстоит привлечь инвесторов в ОЭЗ и решить соцпроблемы

Политика
12 октября, 14:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Депутат Госдумы от региона подчеркнул также актуальность вопроса газификации населенных пунктов Псковской области

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Новому главе Псковской области предстоит решить проблемы в экономике, социальной сфере, активизировать газификацию региона и строительство объектов транспортной инфраструктуры. Об этом сообщил в четверг ТАСС депутат Госдумы от Псковской области Александр Васильев, комментируя отставку главы региона Андрея Турчака и назначение врио Михаила Ведерникова.

"Проблем много, в том числе с промышленностью, поэтому первое, что предстоит, - привлечь инвесторов в новую экономическую зону, решить проблемы в социальной сфере, достроить перинатальный центр в Пскове", - сказал Васильев.

Он также отметил актуальность проблемы газификации Псковской области и необходимость постоянного контроля строительства двух федеральных инфраструктурных проектов - путепровода в Великих Луках и Северного обхода Пскова.

По слова депутата, предыдущему губернатору удалось решить большое количество вопросов в сфере культуры, в частности вопрос ремонта Изборской крепости, улучшить спортивную инфраструктуру региона. По его словам, было уделено большое внимание вопросам благоустройства территории и поддержке сельского хозяйства. "Очень серьезно продвинулись в сельском хозяйстве, в этом плане [совершен] прорыв, и теперь Псковская область среди лидеров по производству мяса", - пояснил он.

Президент России Владимир Путин 12 октября принял отставку губернатора Псковской области Турчака по собственному желанию и назначил врио Ведерникова.

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