Депутат: врио Псковской области предстоит привлечь инвесторов в ОЭЗ и решить соцпроблемы

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Новому главе Псковской области предстоит решить проблемы в экономике, социальной сфере, активизировать газификацию региона и строительство объектов транспортной инфраструктуры. Об этом сообщил в четверг ТАСС депутат Госдумы от Псковской области Александр Васильев, комментируя отставку главы региона Андрея Турчака и назначение врио Михаила Ведерникова.
"Проблем много, в том числе с промышленностью, поэтому первое, что предстоит, - привлечь инвесторов в новую экономическую зону, решить проблемы в социальной сфере, достроить перинатальный центр в Пскове", - сказал Васильев.
Он также отметил актуальность проблемы газификации Псковской области и необходимость постоянного контроля строительства двух федеральных инфраструктурных проектов - путепровода в Великих Луках и Северного обхода Пскова.
По слова депутата, предыдущему губернатору удалось решить большое количество вопросов в сфере культуры, в частности вопрос ремонта Изборской крепости, улучшить спортивную инфраструктуру региона. По его словам, было уделено большое внимание вопросам благоустройства территории и поддержке сельского хозяйства. "Очень серьезно продвинулись в сельском хозяйстве, в этом плане [совершен] прорыв, и теперь Псковская область среди лидеров по производству мяса", - пояснил он.
Президент России Владимир Путин 12 октября принял отставку губернатора Псковской области Турчака по собственному желанию и назначил врио Ведерникова.