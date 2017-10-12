Чем запомнился Андрей Турчак на посту губернатора Псковской области

Возглавив Псковскую область в феврале 2009 года, 33-летний Андрей Турчак (родился 20 декабря 1975 года) стал самым молодым на тот момент губернатором в стране. На посту главы региона он сменил Михаила Кузнецова, который оставил должность досрочно по собственному желанию после четырех лет работы. Вплоть до 2007 года Турчак занимал руководящие посты в военно-промышленном холдинге "Ленинец" и одновременно строил стремительную политическую карьеру. В феврале 2005 года вступил в партию "Единая Россия", через два месяца вошел в Генеральный совет партии и стал сооснователем ее молодежного крыла — "Молодой гвардии Единой России".

В 2006 году бюро Высшего совета "Единой России" рекомендовало Турчака на пост члена Совета Федерации от парламента Ненецкого автономного округа, через год он был избран депутатом Псковского областного собрания и представлял в Совфеде уже его интересы. В 2009 году он стал губернатором Псковской области. После истечения пятилетнего срока губернаторских полномочий Андрей Турчак принял участие в выборах главы региона 14 сентября 2014 года и набрал 78,36% голосов.

Туризм, сельское хозяйство и промышленная зона

К важным заслугам Турчака можно отнести то, что ему удавалось привлекать и эффективно осваивать федеральные деньги, включать регион в федеральные целевые программы.

Псковская область в годы правления Турчака активно развивала экономические связи с соседними Белоруссией, Латвией и Эстонией. Как ранее пояснял ТАСС Турчак, по программам приграничного сотрудничества, которые финансируются странами-участниками, в экономику региона за последние десять лет было привлечено около 1,6 млрд рублей. На эти средства в маленьких населенных пунктах на границе заасфальтировали дороги и отремонтировали причалы, в рамках экологических программ чистили и зарыбляли Чудское озеро, реконструировали старинные парки и наполовину модернизировали псковский водоканал.

Псковской области удалось попасть в федеральную целевую программу по развитию туризма. На создание туристско-рекреационного кластера "Псковский" в рамках ФЦП федеральный бюджет выделил 1,640 млрд рублей из требующихся 6,965 млрд рублей. Большую часть средств губернатор и его команда нашли у частных инвесторов и во внебюджетных источниках. За четыре года участия региона в ФЦП в Пскове были реконструированы или заново построены десять объектов инфраструктуры — набережные рек Великой и Псковы, Детский и Финский парки, несколько улиц, шесть гостиниц, кафе и рестораны, аквапарк и многофункциональные комплексы.

В небогатой природными ресурсами области Андрей Турчак сделал ставку на развитие сельского хозяйства, помогая организациям привлекать кредиты и давая местные льготы. За это время по поголовью свиней регион поднялся в общероссийском рейтинге с 10-го на 4-е место — в основном за счет создания и развития самого крупного на Северо-Западе Великолукского мясокомбината. По данным администрации региона, на протяжении пяти последних лет (с 2012 по 2016 год) область сохраняет лидерство по росту производства сельхозпродукции среди показателей по России и СЗФО, а в 2016 году область заняла первое место по России.

В 2012 году Турчак впервые заговорил о создании особой экономической зоны для привлечения промышленных предприятий. Сейчас в ОЭЗ "Моглино" при поддержке государства реально вложено не менее 4 млрд рублей, в ноябре будут запущены два первых завода из шести строящихся — российский по выпуску сублимированных фруктов и финский лакокрасочный. Завершить формирование "Моглино" планируют в 2026 году. К этому сроку в ОЭЗ должны начать работу 30 компаний, в которых будут работать 2797 сотрудников, а объем капвложений превысит 13 млрд рублей.

Среди перспективных проектов администрации Псковской области, запущенных Турчаком, — проведение в Пскове Международных Ганзейских дней в 2019 году. На их подготовку с помощью федерального центра регион планирует привлечь не менее 12 млрд рублей. Деньги уже осваиваются, они пошли на ремонт городских дворов, парков, исторических зданий, на завершение 7-километрового Северного обхода вокруг Пскова.

В августе этого года, выступая на совещании в Калининградской области по вопросам развития транспортной инфраструктуры Северо-Запада России под председательством президента РФ Владимира Путина, Турчак предложил создать грузовой логистический маршрут Калининград — Москва через Псковскую область, чтобы увеличить не только доходы собственного региона, но и загрузку морского порта в Калининграде.

Рост госдолга и критика финансовой политики

Однако Турчаку удалось решить далеко не все проблемы региона. Доходы бюджета Псковской области в 2017 году, без учета трансфертов и дотаций, запланированы на уровне 21,8 млрд рублей. Эта величина остается наименьшей в Северо-Западном федеральном округе. Дефицит бюджета достигает 10% доходов. По данным администрации региона, госдолг на середину года составлял 94,2% по отношению к собственным доходам региона. По сравнению с 2016 годом он вырос на 0,3 млрд рублей, достигнув 15,1 млрд рублей.

Низкие экономические показатели региона становились поводом для критики в адрес губернатора. Например, представитель регионального отделения "Справедливой России" Олег Брячак провел в Пскове несколько митингов за отставку Турчака и разместил в интернете петицию на эту же тему.

По словам Брячака, именно с момента назначения Турчака на пост губернатора администрация Псковской области стала регулярно привлекать коммерческие кредиты, и всего за пять лет под руководством Турчака "кредитная нагрузка Псковской области увеличена в 75 раз". На проценты по обслуживанию госдолга регион тратит более миллиарда рублей, а налоговая нагрузка на жителей региона все это время растет, сообщалось в петиции.

Репутационные риски

В период правления Турчака возникали и политические скандалы, которые негативно влияли на его репутацию. В том числе один из самых резонансных — история с избиением журналиста Олега Кашина. Нападение на Кашина было совершено в ноябре 2010 года. Сам он связал это преступление со своей профессиональной деятельностью. За несколько месяцев до этого между Кашиным и главой Псковской области произошел конфликт в интернете. Журналист нанес губернатору оскорбление и отказался извиниться.

В сентябре 2015 года Кашин сообщил, что трое подозреваемых в нападении на него работали в охране предприятия "Механический завод", который входит в холдинг "Ленинец". Холдинг, по мнению Кашина, принадлежит семье губернатора Турчака.

Однако в декабре 2015 года, как сообщал ТАСС, президент России Владимир Путин не поддержал предложение отстранить губернатора Псковской области на время следствия по делу о нападении на журналиста Олега Кашина. Президент отметил, что даже в публикациях СМИ о деле Кашина речь не идет об Андрее Турчаке и оснований его отстранять нет.

Составители "Рейтинга политической выживаемости губернаторов", опубликованного в конце 2016 года фондом "Петербургская политика", отмечали, что Турчак неоднократно демонстрировал способность выходить из-под удара и корректировать направление негативных для себя "подводных течений".

Об отставке

В четверг президент России Владимир Путин принял отставку главы Псковской области Андрея Турчака по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен заместитель полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Михаил Ведерников. Андрей Турчак назначен исполняющим обязанности секретаря Генсовета партии.

Юлия Генерозова