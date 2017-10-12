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Песков: готовится визит Путина в Иран 1 ноября

Политика
12 октября, 15:06 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 12, октября. /ТАСС

Ранее сообщалось, что президент совершит поездку в Тегеран до конца года

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СОЧИ, 12 октября. /ТАСС/. Визит президента РФ Владимира Путина в Иран готовится.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о предстоящем 1 ноября саммите лидеров России, Ирана и Азербайджана в Тегеране.

"Визит президента готовится", - сказал он.

Ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Путин, как планируется, до конца года совершит поездку в Иран, где пройдет трехсторонняя встреча в формате РФ, Иран, Азербайджан.

Первый трехсторонний саммит прошел в Баку в августе прошлого года. Тогда Владимир Путин, Ильхам Алиев и Хасан Роухани обсудили совместные экономические проекты и вопросы региональной безопасности, в частности, проект транспортного коридора "Север-Юг".

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Персоны
Роухани, Хасан Ушаков, Юрий Викторович Алиев, Ильхам Гейдар оглы Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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