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Лавров: трудно представить, как можно юридически выйти из соглашения по иранскому атому

Политика
12 октября, 15:31 UTC+3

Глава МИД РФ отметил, что сложности могут возникнуть в связи с высоким статусом договоренности

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Российской стороне трудно представить, как можно юридически выйти из договоренности по иранской ядерной программе.

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Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможном выходе Вашингтона из ядерной сделки с Тегераном.

"Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) - это очень объемный пакет документов, в которых до деталей расписаны все аспекты этой договоренности, в том числе конкретные механизмы рассмотрения любых претензий любого участника к любому другому участнику этого плана действий, - обратил внимание министр. - Более того, весь этот пакет одобрен резолюцией СБ ООН, подлежащей обязательному выполнению".

"Не знаю, что будет объявлено американцами в ближайшие дни. Но с учетом того статуса, который эта договоренность имеет, включая решение о ее одобрении высшего органа, отвечающего за мир и безопасность в современном мире, мне трудно представить, как можно юридически выйти из договоренности, которая являет собой продукт коллективного труда, признанный всеми как международно-правовой акт, подлежащий исполнению", - подчеркнул Лавров.

Он особо отметил, что все остальные участники договоренности "уже публично заявили, что настаивают на ее полном выполнении". "Посмотрим, что будет объявлено [Вашингтоном], после этого можно будет более конкретно высказываться на эту тему", - добавил Лавров.

Президент США Дональд Трамп, выступая на 72-й сессии Генассамблеи ООН, назвал соглашение по иранской ядерной программе худшей сделкой в истории США. Позже он заявил, что принял решение относительно возможного выхода США из ядерного соглашения с Тегераном, однако так и не уточнил, какое именно.

Иран и "шестерка" (Великобритания, Франция, Китай, Россия, США и Германия) достигли в 2015 году соглашения об урегулировании проблемы иранского атома и приняли СВПД. Он предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с ее ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль. Сделка вступила в стадию реализации в январе 2016 года.

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