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Лавров: РФ рассчитывает получить ответы от США по поводу поведения коалиции в Сирии

Политика
12 октября, 15:12 дата обновления: 12 октября, 15:15 UTC+3

Министр иностранных дел России отметил, что канал между военными является главным "для прояснения любых сомнений и подозрений"

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Москва рассчитывает получить от Вашингтона конкретный ответ по поводу действий возглавляемой США коалиции в районе Эт-Танфа и иракско-сирийской границы. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Мы эти вопросы [о действиях коалиции США в районе Эт-Танфа и на иракско-сирийской границе] регулярно ставим по каналам между военными, это главный канал для прояснения любых сомнений и подозрений, - сказал Лавров. - Рассчитываю, что военные, как люди конкретные, деловые, получат от американских партнеров такие же конкретные ответы на свои вопросы".

Министр иностранных дел России сообщил, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон заверил его, что единственная цель американской коалиции в Сирии - это борьба с ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка - прим. ТАСС).

"В контактах с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном я этот вопрос [о действиях коалиции США в Сирии] задавал. Последний раз телефонный разговор состоялся 9 октября, - сказал российский министр на пресс-конференции. - Рекс Тиллерсон меня в очередной раз заверил, что единственная цель американской коалиции в Сирии - это борьба с ИГ и более ничего".

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Персоны
Тиллерсон, Рекс Лавров, Сергей Викторович
Темы
Кризис в Сирии
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