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Путин смягчил требования к стажу для кандидатов на высшие должности госслужбы

Политика
12 октября, 15:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Теперь кандидатам вместо шести лета стажа службы можно иметь только четыре

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ, смягчающий требования к стажу кандидатов на высшие должности федеральной государственной гражданской службы. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Если раньше лицам, претендующим на такие должности, нужно было иметь стаж госслужбы в размере не менее шести лет (или не менее семи лет стаж работы по специальности), то теперь эти цифры снижены до четырех лет каждая. Изменения коснулись и требований к стажу кандидатов на замещение главных должностей госслужбы - он снижен с четырех до двух лет. А если у такого кандидата есть "красный" диплом специалиста или магистра и он поступает на службу в течение трех лет после окончания вуза, то требуемый стаж госслужбы для него сокращается до одного года.

Одновременно отменяются требования к стажу тех, кто намерен занять ведущие должности госслужбы (ранее он должен был составлять не менее двух лет).

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