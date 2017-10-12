Эксперты: назначение врио главы Псковской области - пример работы карьерных лифтов

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Назначение Михаила Ведерникова врио губернатора Псковской области является ярким примером политической карьеры молодого чиновника и политика, говорит о работающих карьерных лифтах. Экс-глава региона Андрей Турчак, назначенный врио секретаря Генерального совета "Единой России", в свою очередь, возвращается в федеральную политику. Такое мнение высказали в четверг опрошенные ТАСС политологи.

Ранее президент России Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Псковской области Андрея Турчака и назначил врио главы региона Михаила Ведерникова, занимавшего до последнего времени должность заместителя полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. Премьер-министр РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назначил Турчака врио секретаря Генсовета партии, кандидатуру должен будет утвердить съезд.

По мнению руководителя "Политической экспертной группы" Константина Калачева, назначение Ведерникова - это "прекрасный пример карьерного роста молодого человека", который "начал с партии, поработал в администрации президента, в полпредстве одном, полпредстве другом и стал губернатором".

"Это пример того, что карьерные лифты работают, пример, как можно сделать карьеру сейчас. Ведерников имеет большой политический и административный опыт, он молодой, амбициозный. Я думаю, для Псковской области это очень хорошее приобретение", - сказал Калачев.

С коллегой согласен политолог Андрей Колядин, который считает Ведерникова одним из самых лучших специалистов по внутренней политике. "Он прошел школу выборов, был депутатом в Выборге, прошел школу работы в "Единой России", организовывал выборные кампании, работал в администрации президента. Это человек, который вертикаль власти знает от и до, к тому же молодой человек", - отметил собеседник агентства.

По мнению эксперта, хозяйственного опыта Ведерников наберется в процессе работы, к тому же подберет хороших специалистов в этой сфере.

Возвращение на федеральный уровень

Колядин выразил уверенность в том, что говорить о понижении Турчака после увольнения с губернаторского поста нельзя. "Турчак вернулся в федеральную повестку, точно не потерял в своем влиянии. Сказать о том, что он сослан в "Единую Россию", конечно, нельзя", - сказал он.

Политолог Дмитрий Гусев также считает, что Турчак теперь становится федеральным политиком. "Если раньше он занимался регионом, то теперь он может стать одним из руководителей правящей партии", - заметил эксперт.

Как сообщалось ранее, выборы губернаторов во всех регионах, где прошли отставки высших должностных лиц и были назначены врио руководителей, пройдут в единый день голосования в сентябре 2018 года.