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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Депутат Псковского областного собрание и глава регионального отделения партии "Яблоко" Лев Шлосберг намерен баллотироваться в губернаторы Псковской области в 2018 году.
"Я, безусловно, буду баллотироваться на должность губернатора Псковской области", - сказал он ТАСС.
Шлосберг дважды, в 2011 и в 2016 годах, побеждал на выборах в Псковское областное собрание депутатов от партии "Яблоко". В 2014 году он пытался баллотироваться в губернаторы, но не смог собрать необходимое число подписей для преодоления так называемого "муниципального фильтра".
Шлосберг является членом бюро партии "Яблоко". В декабре 2015 года претендовал на пост ее председателя, но делегаты съезда предпочли ему депутата заксобрания Карелии Эмилию Слабунову, которая возглавляет партию до настоящего времени.
Президент России Владимир Путин 12 октября принял отставку губернатора Псковской области Андрея Турчака по собственному желанию и назначил врио главы региона Михаила Ведерникова.