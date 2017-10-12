Глава КЧР: инициативность и креативность помогут Ведерникову в развитии Псковской области

ЧЕРКЕССК, 12 октября. /ТАСС/. Глава Карачаево-Черкесии (КЧР) Рашид Темрезов считает 42-летнего Михаила Ведерникова, назначенного в четверг на должность временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области, одним из креативных и инициативных молодых политиков России. Об этом он написал на своей странице в "Инстаграм".

"Уверен, его опыт, в том числе приобретенный здесь, на Северном Кавказе, в качестве заместителя полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), а также креативность и инициативность, свойственные Михаилу Юрьевичу [Ведерникову] при принятии решений, позволят достойно справиться с новыми масштабными задачами по развитию Псковской области и оправдать высокое доверие, оказанное президентом РФ Владимиром Путиным", - написал Темрезов.

Публикация от Рашид Темрезов (@rashidtemrezov) Окт 12 2017 в 4:53 PDT

Глава КЧР отметил профессионализм Ведерникова и пожелал ему успехов на новом месте работы.

12 октября 2017 года Путин принял досрочную отставку губернатора Псковской области Андрея Турчака. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Ведерников, занимавший до последнего времени должность заместителя полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.

Ведерников родился 7 марта 1975 года в Ленинградской области. В 1998 году окончил Северо-Западную академию государственной службы Российской академии государственной службы при президенте РФ. С декабря 2012 года по февраль 2017 года был заместителем полпреда президента в СКФО, а с февраля 2017 - заместителем полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе.