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Турчак 13 октября будет представлен членам Генсовета единороссов в качестве врио секретаря

Политика
12 октября, 16:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Ранее президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Псковской области по собственному желанию

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак 13 октября будет представлен членам Генерального совета "Единой России" в качестве временно исполняющего обязанности его секретаря, также будет утверждено сложение полномочий секретарем Генсовета Сергеем Неверовым. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе партии.

"Завтра временно исполняющего полномочия секретаря Генсовета "Единой России" Андрея Турчака, которого сегодня назначил председатель партии Дмитрий Медведев, представят членам Генсовета и президиуму Генерального совета (ПГС), а также руководителям Межрегиональных координационных советов партии", - проинформировали в пресс-службе.

Там также пояснили, что Генсовет должен утвердить сложение полномочий своего секретаря Сергея Неверова в связи с его избранием на должность руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме.

"Кроме того, ПГС освободит от должности руководителя Центрального исполнительного комитета (ЦИК) "Единой России" Владимира Бурматова в связи с его утверждением на должность главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды", - уточнили в пресс-службе партии, добавив, что ПГС "планирует утвердить временно исполняющего обязанности главы ЦИК".

Кадровые вопросы "Единой России"

Кадровые перемены в "Единой России" были обусловлены назначением лидера думской фракции единороссов Владимира Васильева временно исполняющим полномочия главы Дагестана.

9 октября главой фракции парламентского большинства был избран вице-спикер Госдумы Неверов. Он пояснял, что в связи с избранием на фракционную должность направил председателю "Единой России", премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву заявление о сложении полномочий секретаря Генсовета.

Врио секретаря Генсовета стал экс-глава Псковской области Андрей Турчак, которого ранее в четверг президент РФ Владимир Путин освободил от губернаторских обязанностей по его собственному желанию. Председатель "Единой России, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев после этого назначил Турчака врио секретаря Генсовета. На данный момент Турчак не является членом Генсовета партии, как ожидается, в его состав он будет введен на съезде.

Еще один кадровый вопрос, который должны рассмотреть единороссы, касается сложения полномочий главы партийного ЦИК Владимира Бурматова, который в среду был утвержден Госдумой на пост председателя комитета по экологии и охране окружающей среды. На этой должности он сменил Ольгу Тимофееву, ставшую вице-спикером нижней палаты от единороссов вместо Владимира Васильева.

ЦИК отвечает в партии за текущую, в том числе организационную, работу. По уставу партии, глава исполкома назначается президиумом Генсовета.

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Персоны
Неверов, Сергей Иванович Турчак, Андрей Анатольевич Тимофеева, Ольга Викторовна Путин, Владимир Владимирович Медведев, Дмитрий Анатольевич Васильев, Владимир Абдуалиевич Бурматов, Владимир Владимирович
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