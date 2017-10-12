Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.10:
$ 57.69
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Евкуров: опыт работы в СКФО поможет Ведерникову в решении задач в Псковской области

Политика
12 октября, 17:23 UTC+3 МАГАС МАГАС 12, октября. /ТАСС

Глава Ингушетии также поздравил Андрея Турчака с назначением и. о. секретаря Генсовета "Единой России"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАГАС, 12 октября. /ТАСС/. Высокий профессионализм и накопленный опыт помогут назначенному в четверг на должность временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области Михаилу Ведерникову решать в регионе самые сложные задачи. Такое мнение выразил ТАСС глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

12 октября 2017 года президент России Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Псковской области Андрея Турчака. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Ведерников, занимавший до последнего времени должность заместителя полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО), а ранее работавший заместителем полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе.

"Оцениваю это назначение как самое достойное. Михаил Юрьевич [Ведерников] всегда, на любых должностях, оставался и остается человеком с большой буквы, настоящим другом, соратником и приятелем. Рад, что он назначен на эту столь высокую и ответственную должность. Уверен, что практика, опыт работы и у нас в округе, и в должности заместителя полпреда президента в СЗФО будут способствовать решению тех проблем и задач, которые существуют в регионе", - сказал Евкуров.

По словам главы Ингушетии, "несмотря, на свою молодость, он (Ведерников - прим. ТАСС) умел… научить, подсказать, принять взвешенное решение, имел хороший опыт, всегда имел взвешенный голос".

Евкуров также поздравил с назначением исполняющим обязанности секретаря Генсовета "Единой России" предшественника Ведерникова - Турчака. "Не могу не поздравить с назначением на должность Андрея Турчака, своего коллегу, который пошел на повышение. Турчак накопил большой опыт в должности губернатора, знает ситуацию в регионах, при нем многое сделано в Псковской области, и этот опыт ему пригодится в новой должности", - сказал глава Ингушетии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Ингушетия
Страны
Россия
Персоны
Турчак, Андрей Анатольевич Евкуров, Юнус-Бек Баматгиреевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В СФ считают выход США из ЮНЕСКО отказом от участия в сохранении культурного наследия
2
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
3
Прага назвала "криком неандертальцев" украинскую критику в адрес президента Чехии
4
МИД РФ считает провокационной резолюцию Парламентской ассамблеи НАТО о Черном море
5
РФ может усилить группировку "Искандеров" в ответ на развертывание в Польше дивизии США
6
На Украине разбился учебно-тренировочный самолет, есть жертвы
7
В ПАСЕ считают, что украинский закон об образовании нарушает языковой баланс в стране
Темы дня
Новости партнеров
Реклама