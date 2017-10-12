Евкуров: опыт работы в СКФО поможет Ведерникову в решении задач в Псковской области

МАГАС, 12 октября. /ТАСС/. Высокий профессионализм и накопленный опыт помогут назначенному в четверг на должность временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области Михаилу Ведерникову решать в регионе самые сложные задачи. Такое мнение выразил ТАСС глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

12 октября 2017 года президент России Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Псковской области Андрея Турчака. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Ведерников, занимавший до последнего времени должность заместителя полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО), а ранее работавший заместителем полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе.

"Оцениваю это назначение как самое достойное. Михаил Юрьевич [Ведерников] всегда, на любых должностях, оставался и остается человеком с большой буквы, настоящим другом, соратником и приятелем. Рад, что он назначен на эту столь высокую и ответственную должность. Уверен, что практика, опыт работы и у нас в округе, и в должности заместителя полпреда президента в СЗФО будут способствовать решению тех проблем и задач, которые существуют в регионе", - сказал Евкуров.

По словам главы Ингушетии, "несмотря, на свою молодость, он (Ведерников - прим. ТАСС) умел… научить, подсказать, принять взвешенное решение, имел хороший опыт, всегда имел взвешенный голос".

Евкуров также поздравил с назначением исполняющим обязанности секретаря Генсовета "Единой России" предшественника Ведерникова - Турчака. "Не могу не поздравить с назначением на должность Андрея Турчака, своего коллегу, который пошел на повышение. Турчак накопил большой опыт в должности губернатора, знает ситуацию в регионах, при нем многое сделано в Псковской области, и этот опыт ему пригодится в новой должности", - сказал глава Ингушетии.