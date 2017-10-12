В СФ считают выход США из ЮНЕСКО отказом от участия в сохранении культурного наследия

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Выход США из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) означает их отказ от выполнения достигнутых ранее договоренностей и от участия в благородной миссии по сохранению исчезающих языков и объектов культурного наследия. Это мнение ТАСС выразила первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.
"Десятки стран долгие годы шли к тому, что договаривались, как сохранить исчезающие языки, как сохранить объекты культурного наследия. Ряд мероприятий, встреч и проектов проводится под эгидой ЮНЕСКО. Америка своим выходом из организации расписывается в том, что больше не будет принимать участие в столь благородной гуманитарной миссии и, на мой взгляд, отрекается от ранее достигнутых договоренностей в этом направлении", - сказала Гумерова.
Сенатор выразила недоумение в связи с таким решением США. "Подписаны соглашения, сотни объектов взяты под охрану. Сохранение языка, культуры - это именно те столпы, которые могли бы служить точкой притяжения", - добавила Гумерова.
Начальник пресс-службы американского Госдепартамента Хезер Науэрт сообщила о решении США выйти из ЮНЕСКО, которое вступит в силу 31 декабря 2018 года.
Как сообщает AFP, гендиректор ЮНЕСКО Ирина Бокова выразила глубокое сожаление в связи с таким решением Вашингтона.