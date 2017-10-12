Эксперт: Врио главы Псковской области Ведерникову поможет его управленческий опыт

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников обладает большим управленческим опытом, который поможет ему в работе в регионе. Такое мнение озвучил ТАСС директор Центра электронной электоральной политики Ленинградского государственного университета Александр Серавин.
В четверг, 12 октября, президент России Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Псковской области Андрея Турчака. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Михаил Ведерников, занимавший до последнего времени должность заместителя полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.
"Он невероятно педантичный, он умеет общаться и умеет слышать, очень развитые дипломатические качества, и самое главное, что мне кажется очень важным в любом регионе, он имеет очень большой управленческий опыт, даже опыт работы в администрации президента. И он, безусловно, является очень большим профессионалом с большими связями в Москве", - сказал Серавин.
По словам эксперта, Ведерников во время работы на посту заместителя полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе наибольшее внимание уделял сферам культуры и экономики, а также молодежной политике и спорту. При этом Серавин отметил, что за плечами нового врио Псковской области целый ряд исполненных проектов.
"Машук" - Северо-Кавказский молодежный форум, форум Северо-Кавказских СМИ - во многом его заслуги. Большим делом было объединение всех экспертов Северного Кавказа в Центре экспертов современной политики "Кавказ", - сказал Серавин, ранее занимавший пост руководителя этого центра.
Ведерников родился 7 марта 1975 года в Ленинградской области. В 1998 году окончил Северо-Западную академию государственной службы Российской академии государственной службы при президенте РФ. С декабря 2012 года по февраль 2017 года был заместителем полпреда президента РФ в Северо- Кавказском федеральном округе, с февраля 2017 года - заместителем полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе.