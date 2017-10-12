МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сожалеет по поводу выхода США из ЮНЕСКО и считает странными мотивы для принятия такого решения.

"Непонятно. Странно. И очень жаль", - заявил он журналистам в четверг.

По словам депутата, "мотивы решения США по выходу из ЮНЕСКО весьма странные". "ЮНЕСКО - мировая организация по защите культурных ценностей. По сути, это культурное измерение ООН", - отметил глава комитета.

Важнейшей задачей ЮНЕСКО, по словам парламентария, является сохранение мирового культурного наследия. "Выход США означает игнорирование многолетних мировых традиций в этой сфере. Никакой национальный фактор не может быть побудительным в этом случае", - заключил Слуцкий.

В четверг США объявили о выходе из ЮНЕСКО. Как подчеркивалось в распространенном заявлении начальника пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, решение вступит в силу 31 декабря 2018 года.