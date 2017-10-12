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МИД РФ: ШОС и Афганистан договорились усилить сотрудничество в сфере безопасности

Политика
12 октября, 17:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов отметил, что Кабул также заинтересован участвовать в усилиях по развитию транспортной инфраструктуры

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Москва предложила активизировать взаимодействие между Региональной антитеррористической структурой Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) и Афганистаном, Кабул поддержал инициативу российской стороны. Об этом ТАСС заявил в четверг специальный представитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов по итогам состоявшегося 11 октября заседания контактной группы ШОС - Афганистан.

По его словам, "разговор получился откровенным и заинтересованным". "Участники выдвинули конкретные предложения, которые взяты в проработку", - сказал дипломат.

"Мы предложили более активно реализовать потенциал взаимодействия между РАТС и Афганистаном, Афганистан поддержал наше предложение и выразил готовность активно работать по решению этой задачи", - отметил Хакимов.

В области экономики, указал дипломат, Кабул заинтересован участвовать в усилиях по развитию транспортной инфраструктуры, в том числе в части реализации соглашения о создании благоприятных условий для автомобильных перевозок. Кроме того, по словам Хакимова, Афганистан рассчитывает на развитие сотрудничества с ШОС в сфере образования и подготовки кадров. "Российская сторона предложила активнее использовать возможности Университета ШОС и налаживать контакты с Молодежным советом ШОС", - сообщил он.

"Участники единодушно подчеркнули настрой развивать взаимодействие в этом формате в интересах углубления сотрудничества между ШОС и Афганистаном для решения задач восстановления стабильности и содействия национальному примирению и экономическому возрождению этой страны", - резюмировал дипломат.

Деятельность Контактной группы ШОС - Афганистан, приостановленная в 2009 году, была возобновлена на уровне заместителей министров иностранных дел. Первое заседание состоялось 11 октября в Москве, следующую встречу планируется провести в начале 2018 года в Пекине.

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