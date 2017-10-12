Джабаров связал решение США выйти из ЮНЕСКО с нежеланием платить большой взнос

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Решение США о выходе из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) является экстравагантным и может быть связано с нежеланием Вашингтона платить очень большой взнос в эту организацию. Об этом в беседе с ТАСС заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
"Решение весьма экстравагантное. Но, скорее всего, это вызвано тем, что американцы не хотят больше платить большой взнос. Хотя, я думаю, присутствие там в качестве наблюдателей говорит о том, что им все-таки интересно работать в этой организации", - сказал сенатор.
По словам Джабарова, это решение стоит в ряду "таких экстравагантных шагов президента Дональда Трампа, которые он уже делал, в частности, по выходу из [Парижского] соглашения по климату". "Надо подождать. До 31 декабря 2018 года еще целый год, поэтому я пока не форсировал бы события. Эта администрация непредсказуема", - добавил политик.
В четверг США объявили о выходе из ЮНЕСКО. Как подчеркивалось в распространенном заявлении начальника пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, решение вступит в силу 31 декабря 2018 года.