В Госдуме заявили, что власти США продемонстрировали пренебрежение к деятельности ЮНЕСКО

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Решение США выйти из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) говорит о пренебрежении американских властей к усилиям мирового сообщества по сохранению культурного наследия и природного многообразия. Такое мнение высказал в четверг член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк ("Единая Россия").
"Решение США о выходе из ЮНЕСКО является деструктивным и одиозным шагом, демонстрирующим пренебрежительное отношение нынешних американских властей к международным усилиям в вопросах сохранения культурного наследия и природного многообразия", - приводит слова Железняка его пресс-служба.
По мнению депутата, выходом из ЮНЕСКО США "фактически отказываются от совместных усилий с другими странами по координации международного сотрудничества в таких важных для развития цивилизации сферах, как образование, наука, культура и коммуникации". "Таким образом, Вашингтон в очередной раз пытается поставить себя отдельно от остальных государств и наций, пренебрегая необходимостью разделять ответственность за общую для всего человечества судьбу", - подчеркнул он.
В четверг США объявили о выходе из ЮНЕСКО. Как подчеркивается в распространенном заявлении начальника пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, решение вступит в силу 31 декабря 2018 года.