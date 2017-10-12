Цуканов: жители Псковской области ждут от врио губернатора создания рабочих мест

МОСКВА,12 октября. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в СЗФО Николай Цуканов порекомендовал врио Псковской области Михаилу Ведерникову актуализировать стратегию социально-экономического развития региона и создать новые рабочие места для жителей, передает корр. ТАСС.

"Самое главное - люди ждут создания новых рабочих мест. Надо поговорить с людьми, актуализировать стратегию [социально-экономического развития] и приступить к реализации этой стратегии", - сказал полпред в четверг журналистам в Мурманске, отвечая на вопрос ТАСС.

Цуканов отметил, что необходима преемственность реализации главных проектов в Псковской области, в частности, нужно завершить строительство перинатального центра. По словам полпреда, у Ведерникова есть необходимый опыт для работы главой региона, и он всегда может рассчитывать на поддержку федерального центра и аппарата полпреда на Северо-Западе.

В четверг, 12 октября, президент России Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Псковской области Андрея Турчака. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Михаил Ведерников, занимавший до последнего времени должность заместителя полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, возглавляющий партию "Единая Россия", 12 октября назначил бывшего губернатора Псковской области Андрея Турчака исполняющим обязанности секретаря Генсовета партии.