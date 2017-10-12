Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.10:
$ 57.69
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Цуканов: жители Псковской области ждут от врио губернатора создания рабочих мест

Политика
12 октября, 18:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА,12, октября. /ТАСС

Полпред президента в СЗФО подчеркнул необходимость завершения строительства перинатального центра в регионе

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА,12 октября. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в СЗФО Николай Цуканов порекомендовал врио Псковской области Михаилу Ведерникову актуализировать стратегию социально-экономического развития региона и создать новые рабочие места для жителей, передает корр. ТАСС.

"Самое главное - люди ждут создания новых рабочих мест. Надо поговорить с людьми, актуализировать стратегию [социально-экономического развития] и приступить к реализации этой стратегии", - сказал полпред в четверг журналистам в Мурманске, отвечая на вопрос ТАСС.

Смотрите также
Андрей Турчак

Итоги деятельности Андрея Турчака на посту губернатора Псковской области. Досье

Цуканов отметил, что необходима преемственность реализации главных проектов в Псковской области, в частности, нужно завершить строительство перинатального центра. По словам полпреда, у Ведерникова есть необходимый опыт для работы главой региона, и он всегда может рассчитывать на поддержку федерального центра и аппарата полпреда на Северо-Западе.

В четверг, 12 октября, президент России Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Псковской области Андрея Турчака. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Михаил Ведерников, занимавший до последнего времени должность заместителя полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, возглавляющий партию "Единая Россия", 12 октября назначил бывшего губернатора Псковской области Андрея Турчака исполняющим обязанности секретаря Генсовета партии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Отставки и назначения
Страны
Россия
Персоны
Турчак, Андрей Анатольевич Цуканов, Николай Николаевич Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Нетаньяху приказал МИД подготовить выход Израиля из ЮНЕСКО
2
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
3
Что нужно знать о выходе США из ЮНЕСКО
4
Прага назвала "криком неандертальцев" украинскую критику в адрес президента Чехии
5
В КНДР издали атлас мира, где Крым находится в составе России
6
На Украине утверждают, что Турция закрыла свои порты для судов из Крыма
7
Медведчук: резолюция ПАСЕ подтверждает, что Киев пытается ущемить права русскоязычных
Темы дня
Новости партнеров
Реклама