Цуканов: жители Псковской области ждут от врио губернатора создания рабочих мест

СМИ: МЮ и "Реал" готовы предложить за футболиста "Тоттенхэма" Кейна £170 млнСпорт 12 октября, 19:50
Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс займется реформами в студенческом баскетболеСпорт 12 октября, 19:38
Нетаньяху приказал МИД подготовить выход Израиля из ЮНЕСКОМеждународная панорама 12 октября, 19:27
Лидеры думских фракций понаблюдали за установкой арки Крымского мостаВ стране 12 октября, 19:27
СМИ: бывший тренер сборной России по футболу Капелло может возглавить команду ИталииСпорт 12 октября, 19:17
Футболист "Ростова" Юсупов пропустит полгода из-за травмы коленаСпорт 12 октября, 19:17
Генсек ООН глубоко сожалеет о выходе США из ЮНЕСКОМеждународная панорама 12 октября, 19:14
Был ли Плюшкин предпринимателем и другие загадки Всероссийского экономического диктантаЭкономика и бизнес 12 октября, 19:13
Россия выстроила передовую антидопинговую систему, но об этом мало кто знаетСпорт 12 октября, 19:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА,12 октября. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в СЗФО Николай Цуканов порекомендовал врио Псковской области Михаилу Ведерникову актуализировать стратегию социально-экономического развития региона и создать новые рабочие места для жителей, передает корр. ТАСС.
"Самое главное - люди ждут создания новых рабочих мест. Надо поговорить с людьми, актуализировать стратегию [социально-экономического развития] и приступить к реализации этой стратегии", - сказал полпред в четверг журналистам в Мурманске, отвечая на вопрос ТАСС.
Цуканов отметил, что необходима преемственность реализации главных проектов в Псковской области, в частности, нужно завершить строительство перинатального центра. По словам полпреда, у Ведерникова есть необходимый опыт для работы главой региона, и он всегда может рассчитывать на поддержку федерального центра и аппарата полпреда на Северо-Западе.
В четверг, 12 октября, президент России Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Псковской области Андрея Турчака. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Михаил Ведерников, занимавший до последнего времени должность заместителя полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, возглавляющий партию "Единая Россия", 12 октября назначил бывшего губернатора Псковской области Андрея Турчака исполняющим обязанности секретаря Генсовета партии.