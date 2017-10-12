В КНДР издали атлас мира, где Крым находится в составе России

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Политический атлас мира, где Крым обозначен российской территорией, издан в КНДР. Об этом в четверг сообщается на странице посольства РФ в КНДР в Facebook.

"Издательство "Научная энциклопедия" (КНДР) выпустило новый политический атлас мира. Обратили внимание на то, что полуостров Крым (стр. 240-242) уже окрашен в российские цвета", - говорится в сообщении.

Как пояснили посольству в МИД КНДР, "республика уважает результаты состоявшегося в Крыму референдума о вхождении полуострова в состав Российской Федерации, считает его итоги легитимными и полностью отвечающими международно- правовым нормам".

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"КНДР официально обозначила свою позицию по данному вопросу при голосовании в ООН и исходит из того, что Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации. Аналогичным образом в Пхеньяне относятся к вопросу о принадлежности Курильских островов (стр. 233)", - говорится в сообщении дипмиссии.

Как позднее рассказал ТАСС посол РФ в КНДР Александр Мацегора, фактически признание Крыма частью территории России со стороны КНДР "произошло еще в 2014 году после голосования по резолюции ООН о территориальной целостности Украины". По его словам, атлас, о котором идет речь, был опубликован еще в 2015 году, однако известно о нем стало недавно.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в нем приняли участие более 80% имеющих право голоса жителей. За воссоединение проголосовали 96,7 и 95,6%, соответственно. 18 марта того же года президент РФ Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта этот документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

В марте 2014 года на Генассамблее ООН прошло голосование по резолюции в поддержку территориальной целостности Украины, где 100 голосов было за, 11 - против, 58 воздержались и 24 не голосовали. Против резолюции выступили Армения, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Куба, КНДР, Мавритания, Никарагуа, Россия, Сирия, Судан.