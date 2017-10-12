Два кандидата претендуют на пост мэра Черкесска

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ЧЕРКЕССК, 12 октября. /ТАСС/. Конкурсная комиссия городской думы Черкесска (Карачаево-Черкесия) завершила примем заявок от кандидатов на должность мэра республиканской столицы, на пост руководителя мэрии претендуют два кандидата. Об этом сообщил в четверг ТАСС заместитель председателя гордумы Черкесска, председатель конкурсной комиссии Иналь Гашоков.
Согласно уставу Черкесска, мэр города нанимается по контракту сроком на пять лет, на период действия полномочий очередного созыва Гордумы. Выборы в законодательный орган республиканской столицы состоялись 10 сентября 2017 года.
"Сегодня завершился прием заявок, документы подали два кандидата - Руслан Тамбиев и Михаил Кравцов. Первое заседание комиссии проведем 16 октября, где будут рассмотрены представленные документы", - сказал Гашоков.
Он добавил, что после тщательного изучения пакета документов и индивидуального собеседования комиссия предложит в гордуму Черкесска кандидатуру на пост мэра, по которой решение будут принимать депутаты.
Руслан Тамбиев в должности мэра столицы КЧР работал с 1 декабря 2011 года. В соответствии с действующим законодательством, полномочия были прекращены в связи с истечением срока полномочий прошлого состава гордумы Черкесска. Михаил Кравцов - начальник мобилизационного отдела мэрии Черкесска.