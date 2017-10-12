Эксперты рассказали, какие задачи стоят перед врио главы Псковской области

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Михаилу Ведерникову в качестве временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области для эффективного развития региона предстоит снизить госдолг, найти новые источники бюджетных доходов и создать новые рабочие места. Решить эти и другие ключевые проблемы региона ему поможет большой управленческий опыт и профессионализм. Такое мнение высказали ТАСС опрошенные эксперты.

"Бюджет региона имеет очень серьезные долги. Но думаю, что почва, подготовленная губернатором Андреем Турчаком, неплохая, достаточная для того, чтобы новый глава региона работал с хорошим стартом", - сказал глава Пскова Иван Цецерский.

По данным на 1 июня 2017 года, госдолг региона равен 15,1 млрд рублей, или 94,2% от доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений. По словам Цецерского, область дотационная, здесь нет серьезных производств, ни нефти, ни газа, как во многих регионах, которые имеют возможность решать серьезные экономические проблемы. Экономика Псковской области держится на малом и среднем бизнесе, а также на дотациях из федерального бюджета.

Стабильность, доходы и стратегия развития

Секретарь областного отделения парии "Единая Россия" Александр Котов считает, что новому руководителю региона в первую очередь предстоит найти новые источники поступления доходов в бюджет, а также завершить ранее начатые проекты (регион привлекал десятки миллиардов рублей из федерального бюджета для реализации различных социальных программ).

"Очень много проектов, которые начаты и еще не закончены, их надо завершать. Конечно, наш регион достаточно сложный, Псковская область является пока еще дотационной. В первую очередь, мне кажется, надо работать над тем, чтобы увеличивалась доходная база бюджета, чтобы мы могли иметь уже собственные источники для пополнения бюджета, и думать над развитием экономики, чтобы появлялись новые рабочие места", - сказал Котов.

Глава регионального исполкома ОНФ в Псковской области Григорий Турчинов уверен, что гарантией стабильности в регионе является продолжение уже взятого ранее Турчаком экономического курса на развитие.

"Новому руководителю нужно сохранить стабильность и начатый курс. Последние восемь лет при Андрее Турчаке Псковская область поступательно развивалась. Кончено, есть проблемы с госдолгом, но в область было привлечено много средств, и были реализованы те проекты, о которых только говорили. Новому руководителю нужно будет не сбавлять темп", - считает глава регионального исполкома ОНФ в Псковской области Григорий Турчин.

Депутат Госдумы Александр Васильев уточнил, что одна из важных задач - привлечь инвесторов в ранее созданную при Турчаке новую экономическую зону "Моглино" и достроить перинатальный центр в Пскове. Он также отметил актуальность решения проблемы газификации Псковской области и необходимость постоянного контроля строительства двух федеральных инфраструктурных проектов - путепровода в Великих Луках и Северного обхода Пскова.

Депутат Псковского областного собрания, руководитель регионального отделения партии "Яблоко" Лев Шлосберг считает, что для эффективного развития региона и.о. губернатора нужно в первую очередь разработать и внедрить Стратегию развития области. "На мой взгляд, врио губернатора должен решить вопрос со Стратегией социально- экономического развития Псковской области, которая на сегодняшний день отсутствует. Должна быть ясность, куда и как развиваться региону", - сказал ТАСС Лев Шлосберг.

Поможет большой управленческий опыт

Политтехнолог, руководитель центра "Электоральной Электронной Политики" ЛГУ им. Пушкина Александр Серавин уверен, что решить все ключевые проблемы региона Михаилу Ведерникову поможет большой управленческий опыт, который он приобрел в последние годы, работая в полпредствах СКФО и СЗФО.

"Он (Ведерников - прим. ТАСС) невероятно педантичный, он умеет общаться и умеет слышать, очень дипломатические развиты качества, и самое главное, что мне кажется очень важным в любом регионе, он имеет очень большой управленческий опыт, даже опыт работы в администрации президента. И он, безусловно, является очень большим профессионалом с большими связями в Москве", - сказал Серавин.

Как отметил эксперт, во время работы на посту заместителя полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе Михаил Ведерников наибольшее внимание уделял сферам культуры и экономики, а также молодежной политике и спорту. На его счету - реализация ряда важных для Кавказа проектов. "[Форум] "Машук" - во многом его детище. Большим делом было объединение всех экспертов Северного Кавказа в Центре экспертов современной политики "Кавказ", - сказал Серавин.

Новый руководитель Псковской области

Президент России Владимир Путин 12 октября 2017 года принял досрочную отставку губернатора Псковской области Андрея Турчака. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Михаил Ведерников.

Михаил Ведерников родился 7 марта 1975 года в Ленинградской области. В 1998 году окончил Северо-Западную академию государственной службы Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации. С марта 2010 по декабрь 2012 года Ведерников работал советником департамента региональной политики, начальником департамента по работе с регионами Южного и Северо- Кавказского федеральных округов Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике. С декабря 2012 по февраль 2017 был заместителем полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе, а с февраля 2017 года - заместителем полпреда в Северо-Западном федеральном округе.