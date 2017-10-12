Лавров: РФ и Словения проведут двусторонние встречи на ассамблее Межпарламентского союза

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Парламентарии из Словении примут участие в ассамблее Межпарламентского союза, на полях которой запланированы российско-словенские двусторонние контакты. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со словенским коллегой Карлом Эрьявецом.

"В эти дни парламентарии из Словении участвуют в Санкт-Петербурге в ассамблее Межпарламентского союза, где будут и двусторонние контакты", - сказал он.

По оценке министра, Россия и Словения находятся "на очень устойчивой траектории двусторонних отношений". "В прошлом июле президент России Владимир Владимирович Путин посетил Словению. В феврале мы принимали президента Словении Борута Пахора", - напомнил Лавров.

Кроме того, как отметил глава МИД, Москва и Любляна достаточно интенсивно отмечают 25-летие дипломатических отношений, в том числе в гуманитарной сфере. "До конца этого года мы ждем Дни Любляны в Москве, а в следующем году в Словении пройдут Дни Санкт-Петербурга", - сообщил министр.

137-я ассамблея Межпарламентского союза будет проходить в Санкт-Петербурге с 14 по 18 октября.