Лавров: РФ и Словения проведут двусторонние встречи на ассамблее Межпарламентского союза

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Парламентарии из Словении примут участие в ассамблее Межпарламентского союза, на полях которой запланированы российско-словенские двусторонние контакты. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со словенским коллегой Карлом Эрьявецом.
"В эти дни парламентарии из Словении участвуют в Санкт-Петербурге в ассамблее Межпарламентского союза, где будут и двусторонние контакты", - сказал он.
По оценке министра, Россия и Словения находятся "на очень устойчивой траектории двусторонних отношений". "В прошлом июле президент России Владимир Владимирович Путин посетил Словению. В феврале мы принимали президента Словении Борута Пахора", - напомнил Лавров.
Кроме того, как отметил глава МИД, Москва и Любляна достаточно интенсивно отмечают 25-летие дипломатических отношений, в том числе в гуманитарной сфере. "До конца этого года мы ждем Дни Любляны в Москве, а в следующем году в Словении пройдут Дни Санкт-Петербурга", - сообщил министр.
137-я ассамблея Межпарламентского союза будет проходить в Санкт-Петербурге с 14 по 18 октября.