Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.10:
$ 57.69
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров: РФ и Словения проведут двусторонние встречи на ассамблее Межпарламентского союза

Политика
12 октября, 19:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Глава МИД России добавил, что отношения стран находятся "на очень устойчивой траектории"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Парламентарии из Словении примут участие в ассамблее Межпарламентского союза, на полях которой запланированы российско-словенские двусторонние контакты. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со словенским коллегой Карлом Эрьявецом.

"В эти дни парламентарии из Словении участвуют в Санкт-Петербурге в ассамблее Межпарламентского союза, где будут и двусторонние контакты", - сказал он.

По оценке министра, Россия и Словения находятся "на очень устойчивой траектории двусторонних отношений". "В прошлом июле президент России Владимир Владимирович Путин посетил Словению. В феврале мы принимали президента Словении Борута Пахора", - напомнил Лавров.

Кроме того, как отметил глава МИД, Москва и Любляна достаточно интенсивно отмечают 25-летие дипломатических отношений, в том числе в гуманитарной сфере. "До конца этого года мы ждем Дни Любляны в Москве, а в следующем году в Словении пройдут Дни Санкт-Петербурга", - сообщил министр.

137-я ассамблея Межпарламентского союза будет проходить в Санкт-Петербурге с 14 по 18 октября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Пахор, Борут Эрьявец, Карл Виктор Лавров, Сергей Викторович Путин, Владимир Владимирович
Страны
Россия Словения
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Нетаньяху приказал МИД подготовить выход Израиля из ЮНЕСКО
2
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
3
Что нужно знать о выходе США из ЮНЕСКО
4
Прага назвала "криком неандертальцев" украинскую критику в адрес президента Чехии
5
В КНДР издали атлас мира, где Крым находится в составе России
6
На Украине утверждают, что Турция закрыла свои порты для судов из Крыма
7
Медведчук: резолюция ПАСЕ подтверждает, что Киев пытается ущемить права русскоязычных
Темы дня
Новости партнеров
Реклама