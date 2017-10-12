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Политологи: обновление губернаторского корпуса необходимо для обеспечения развития

Политика
12 октября, 19:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Происходящие перемены соответствуют запросам населения, считают эксперты

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин продолжил начатые им ранее изменения в составе губернаторского корпуса. На этой неделе изменения произошли в руководстве трех областей - Ивановской, Омской и Псковской.

По мнению опрошенных ТАСС политологов, действия главы государства направлены на придание нового импульса управлению регионами и отвечают на имеющийся у населения запрос на обновление руководителей.

Ожидание обновления

"В народе есть потребность в обновлении, в том числе и региональных руководителей", - отметил политолог Андрей Колядин. Именно на это и направлена та "ротация, которая сейчас происходит", сказал он.

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В свою очередь декан факультета политологии МГУ Андрей Шутов подчеркнул, что "в основе обновления губернаторского корпуса лежит необходимость придать новый импульс управлению регионами". "То, что приходят новые люди, с новыми идеями, с очень серьезным профессиональным уровнем, залог того, что управляемость, единая вертикаль исполнительной власти в нашей стране станет более профессиональной и конкурентоспособной перед вызовами, которые имеются в сфере экономики, в социальной сфере", - уверен эксперт.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин также уверен, что "президент выполняет запрос на обновление - запрос со стороны элит иногда, как это было в случае с Нижним Новгородом и Самарой, и запрос со стороны общества в целом". В качестве примера политолог привел ушедшего недавно в отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина, который "очень серьезных образом разошелся в точке зрения развития региона с местными элитами", а также экс-главу Новгородской области Сергея Митина, который "слишком долго находился на посту, и регион, начавший при нем достаточно динамично развиваться, снова стал впадать в спячку".

Аналогичная ситуация сложилась в Ивановской области. Прежний губернатор Павел Коньков "в этом ужасном, депрессивном регионе неплохо себя показал, но и там тоже нужны новые усилия", отметил Данилин.

Новые управленцы

Основными критериями, по которым должны оцениваться новые главы регионов, - профессионализм, успешный опыт работы, осознание стоящих перед регионом задач. Значительная часть россиян уверена, что обновление "должно происходить в форме выборов", отметил Колядин. "Соответственно, приходят новые люди, которым придется проводить выборы", - продолжил он. В рамках избирательных кампаний претендентам на губернаторские посты предстоит "знакомиться с людьми на территориях, убеждать этих людей в том, что они [претенденты] - эффективные менеджеры", уверен политолог.

По мнению Шутова, "необходимо вспомнить задачи, которые ставил президент Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию относительно необходимости обратить внимание на развитие человеческого капитала". "Мне кажется, что управленцы, которые сейчас приходят к власти в регионах, как раз сориентированы на эту задачу", - сказал он.

Ротация неизбежна

Отвечая на вопрос о том, происходит ли сейчас "плановая" ротация губернаторов или замена "слабых" членов команды, декан факультета политологии МГУ сказал, что "хотел бы уйти от диапазона "слабый - сильный". "Просто возникают новые задачи, которые без современных подходов в управлении не решить", - продолжил Шутов. "И эти люди подготовлены к тому, чтобы данные задачи решать в своих регионах. К власти в регионах пришли разные люди - и разных возрастов, и разного профессионального и социального опыта, но тем не менее их объединяет то, что они готовы мыслить и управлять по-современному", - добавил он.

В свою очередь директор Центра политического анализа отметил, что "с одной стороны это плановая ротация, и проводится она в сентябре-октябре, чтобы в ходе принятия бюджета региона новый временно исполняющий обязанности мог входить в дела региона, уже используя бюджет, к которому он приложил усилия, а не тот бюджет, который ему оставил прошлый губернатор". "Но с другой стороны, сильных губернаторов никто не уберет", - сказал Данилин, приведя в качестве примера губернаторов Кемеровской и Белгородской областей Амана Тулеева и Евгения Савченко.

"Есть ситуация, которая назревала очень давно, - это ситуация с [главой Дагестана Рамазаном] Абдулатиповым", - продолжил эксперт. "Там был давний запрос на назначение человека, не имеющего отношения ни к одному из местных кланов, чтобы он был выключен из клановой повестки. Поэтому Владимир Васильев оказался там по запросу местного населения", - сказал Данилин.

По мнению Колядина, "задача не поменять не справившихся на тех, которые справятся, а задача самого факта замены - происходит некоторая усталость общества, поэтому необходимо проводить ротацию кадров высшего управления".

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Тулеев, Аман Гумирович Коньков, Павел Алексеевич Меркушкин, Николай Иванович Путин, Владимир Владимирович Савченко, Евгений Степанович Абдулатипов, Рамазан Гаджимурадович
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