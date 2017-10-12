Владимиров: опыт работы в СКФО поможет Ведерникову добиться успеха в Пскове

ПЯТИГОРСК, 12 октября. /ТАСС/. Опыт работы на Северном Кавказе в должности заместителя полпреда президента РФ поможет Михаилу Ведерникову добиться успехов на посту врио губернатора Псковской области, считает губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Владимиров вступил в должность губернатора Ставропольского края в 2014 году, когда Ведерников работал заместителем полпреда президента РФ в СКФО (2012-2017 гожы).

"С Михаилом Юрьевичем Ведерниковым меня связывают хорошие дружеские отношения. Знаю его как энергичного, инициативного и успешного руководителя, настоящего патриота России. Я уверен, что управленческие способности Михаила Юрьевича, его профессиональные качества и большой опыт работы помогут ему добиться успеха на посту руководителя Псковской области. От всего сердца желаю ему новых достижений", - сказал ТАСС Владимиров.

В четверг президент России Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Псковской области Андрея Турчака. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Михаил Ведерников, занимавший до последнего времени (с февраля 2017 г.) должность заместителя полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.