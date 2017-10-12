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В КНДР издан Атлас мира, где Крым находится в составе России

Политика
12 октября, 20:13 UTC+3 МОСКВА 12, октября. /ТАСС

По словам посла РФ в КНДР Александра Мацегоры, пособие вышло еще в 2015 году, но информация о нем появилась только сейчас

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Политический атлас мира, где Крым обозначен российской территорией, издан в КНДР. Об этом в четверг сообщается на странице посольства РФ в КНДР в Facebook.

"Издательство "Научная энциклопедия" (КНДР) выпустило новый политический атлас мира. Обратили внимание на то, что полуостров Крым (стр. 240-242) уже окрашен в российские цвета", - говорится в сообщении. Как пояснили посольству в МИД КНДР, "республика уважает результаты состоявшегося в Крыму референдума о вхождении полуострова в состав Российской Федерации, считает его итоги легитимными и полностью отвечающими международно-правовым нормам".

"КНДР официально обозначила свою позицию по данному вопросу при голосовании в ООН и исходит из того, что Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации. Аналогичным образом в Пхеньяне относятся к вопросу о принадлежности Курильских островов (стр. 233)", - говорится в сообщении дипмиссии.

Как позднее рассказал ТАСС посол РФ в КНДР Александр Мацегора, "фактически признание Крыма частью территории России со стороны Северной Кореи произошло еще в 2014 году после голосования по резолюции ООН о территориальной целостности Украины". По его словам, атлас, о котором идет речь, был опубликован еще в 2015 году, однако известно о нем стало недавно.

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Путин, Владимир Владимирович Мацегора, Александр Иванович
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