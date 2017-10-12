МИД РФ рекомендует россиянам воздержаться от посещения Ливии

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Москва настоятельно рекомендует россиянам воздерживаться от посещения Ливии до нормализации обстановки в североафриканской стране. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, размещенном в четверг на сайте российского внешнеполитического ведомства.
По словам дипломата, 6 октября в территориальных водах Ливии в двух милях от побережья в районе порта Зувара патрульным катером местной береговой охраны был обстрелян российский танкер GOEAST под флагом Коморских островов из-за отказа подчиниться требованию застопорить ход и принять на борт досмотровую группу.
"В результате были повреждены грузовые танки и машинное отделение. Члены экипажа, по имеющейся информации, не пострадали. Спустя несколько дней судно, задержанное по подозрению в контрабанде нефтепродуктов, было отпущено и в настоящее время благополучно вернулось на Мальту, откуда совершало упомянутый рейс в Ливию", - проинформировала Захарова.
"В связи с очередным инцидентом с российским танкером у ливийских берегов еще раз обращаем внимание на настоятельные рекомендации МИД России гражданам Российской Федерации воздерживаться от посещения Ливии, а российским организациям - от командирования туда своих сотрудников по соображениям безопасности до нормализации обстановки в этой стране", - подчеркнула дипломат.