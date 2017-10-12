Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.10:
$ 57.69
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Володин считает неуместным предложение "выплатить Украине компенсацию" за Крым

Политика
12 октября, 20:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Спикер Госдумы предложил обсудить соответствующий вопрос в ситуации с Испанией и Каталонией

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает неуместным предложение выплатить Украине компенсацию за вхождение Крыма в состав России.

"Что это за торговля? Возьмут пускай и обсуждают этот вопрос в Испании с Каталонией. Посмотрим, как это обсуждение будет идти. Поэтому нельзя с такими лекалами подходить", - сказал он в четверг в интервью телеканалу "Россия 24".

"Нужно исходить из того, что в тот период времени на Украине не было власти, это был революционный период. И граждане Крыма в ходе свободного волеизъявления, придя на участок, 93% голосов приняли решение быть вместе с Россией. Все международные правовые процедуры были соблюдены, поэтому к этому вопросу не нужно возвращаться", - добавил Володин.

Во вторник президент Чехии Милош Земан, выступая на на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), заявил, что "Крым - это уже свершившийся факт", а Россия и Украина могли бы договориться по Крыму на основе выплаты Москвой компенсаций "в финансовой форме или нефтью и газом".

По мнению Земана, в случае несогласия Украины на компенсацию начнется "европейская война". При этом чешский лидер считает, что передача Никитой Хрущевым полуострова в состав Украинской Советской Социалистической Республики в 1954 году была ошибкой. МИД Украины уже выразил протест в связи этими заявлениями.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Чехия Россия Украина
Персоны
Земан, Милош Володин, Вячеслав Викторович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В КНДР издали атлас мира, где Крым находится в составе России
2
Вашингтон готов вернуть Москве флаги РФ, снятые с дипмиссий в США
3
Строители подняли арку Крымского моста на проектную высоту
4
Нетаньяху приказал МИД подготовить выход Израиля из ЮНЕСКО
5
Что нужно знать о выходе США из ЮНЕСКО
6
На Украине разбился учебно-тренировочный самолет, есть жертвы
7
На Украине утверждают, что Турция закрыла свои порты для судов из Крыма
Темы дня
Новости партнеров
Реклама