Володин считает неуместным предложение "выплатить Украине компенсацию" за Крым

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает неуместным предложение выплатить Украине компенсацию за вхождение Крыма в состав России.

"Что это за торговля? Возьмут пускай и обсуждают этот вопрос в Испании с Каталонией. Посмотрим, как это обсуждение будет идти. Поэтому нельзя с такими лекалами подходить", - сказал он в четверг в интервью телеканалу "Россия 24".

"Нужно исходить из того, что в тот период времени на Украине не было власти, это был революционный период. И граждане Крыма в ходе свободного волеизъявления, придя на участок, 93% голосов приняли решение быть вместе с Россией. Все международные правовые процедуры были соблюдены, поэтому к этому вопросу не нужно возвращаться", - добавил Володин.

Во вторник президент Чехии Милош Земан, выступая на на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), заявил, что "Крым - это уже свершившийся факт", а Россия и Украина могли бы договориться по Крыму на основе выплаты Москвой компенсаций "в финансовой форме или нефтью и газом".

По мнению Земана, в случае несогласия Украины на компенсацию начнется "европейская война". При этом чешский лидер считает, что передача Никитой Хрущевым полуострова в состав Украинской Советской Социалистической Республики в 1954 году была ошибкой. МИД Украины уже выразил протест в связи этими заявлениями.