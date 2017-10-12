Постпред РФ при ЮНЕСКО считает политически мотивированным решение США выйти из организации

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ПАРИЖ, 12 октября. /ТАСС/. Решение США покинуть ЮНЕСКО имеет политический характер и вызывает сожаление.
Об этом ТАСС в четверг заявил постоянный представитель РФ при ЮНЕСКО Александр Кузнецов.
"В данном случае речь идёт, очевидно, о решении политического характера, и оно вызывает сожаление, потому что, во-первых, ЮНЕСКО одна из наиболее универсальных организаций, во-вторых, США несут особую ответственность как постоянный член Совета Безопасности, а это фактический удар по системе ООН и в целом по многостороннему сотрудничеству", - подчеркнул Кузнецов.
Он напомнил, что США не платят свои взносы в бюджет ЮНЕСКО с 2011 года. "Конечно, это создало большие финансовые сложности для организации", - отметил он.
В четверг США объявили о выходе из ЮНЕСКО. Как подчеркивалось в распространенном заявлении начальника пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, решение вступит в силу 31 декабря 2018 года. В 2011 году США отказались от участия в финансировании ЮНЕСКО после принятия Палестины в ее ряды на правах полноправного члена. Примеру США уже последовал Израиль. В результате международная организация лишилась 22% своего финансирования.
Позднее в четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также отдал указание подготовить выход страны из ЮНЕСКО.