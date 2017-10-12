Лавров в разговоре с Тиллерсоном заявил, что Иран придерживается всех обязательств по СВПД

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил госсекретарю США Рексу Тиллерсону, что Иран придерживается всех своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и подчеркнул необходимость соблюдения норм документа всеми его соавторами.

Об этом сообщили в четверг в МИД РФ по итогам телефонного разговора глав внешнеполитических ведомств России и США.

"Обсуждалась ситуация вокруг одобренного Советом Безопасности ООН в 2015 году СВПД по иранской ядерной программе. Лавров привлек внимание к тому, что Тегеран придерживается всех своих обязательств по СВПД и подчеркнул необходимость соблюдения этого документа остальными его соавторами", - отметили в МИД РФ.

Иран и "шестерка" мировых держав (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) достигли в 2015 году соглашение об урегулировании проблемы иранского атома и приняли СВПД. Этот план предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль. Сделка вступила в стадию реализации в январе 2016 года.

В ходе предвыборной кампании, а затем на посту президента США Дональд Трамп неоднократно критиковал этот документ, утверждая, что он дает односторонние преимущества Ирану. Как ожидается, Трамп примет решение относительно выхода США из соглашения до конца текущей недели.