Лавров обсудил с Тиллерсоном работу зон деэскалации в Сирии

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудили в телефонном разговоре работу зон деэскалации в Сирии и меры по недопущению действий, играющих на руку террористам. Об этом сообщили в четверг в МИД РФ.

"Рассмотрены задачи содействия урегулированию конфликта в Сирии, в том числе через обеспечение устойчивого функционирования зон деэскалации и принятие мер по недопущению действий, объективно играющих на руку террористам и ведущих к расколу страны", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Российский министр также указал Тиллерсону на "продолжающиеся попытки заблокировать профессиональное расследование по линии ООН и ОЗХО всех обстоятельств апрельского инцидента с применением химического оружия в Хан-Шейхуне".