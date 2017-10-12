Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.10:
$ 57.69
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров обсудил с Тиллерсоном работу зон деэскалации в Сирии

Политика
12 октября, 21:02 UTC+3

В МИД РФ уточнили, что в ходе разговора в целом были "рассмотрены задачи содействия урегулированию конфликта в Сирии"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудили в телефонном разговоре работу зон деэскалации в Сирии и меры по недопущению действий, играющих на руку террористам. Об этом сообщили в четверг в МИД РФ.

Смотрите также

Международные усилия по урегулированию конфликта в Сирии. Досье

"Рассмотрены задачи содействия урегулированию конфликта в Сирии, в том числе через обеспечение устойчивого функционирования зон деэскалации и принятие мер по недопущению действий, объективно играющих на руку террористам и ведущих к расколу страны", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Российский министр также указал Тиллерсону на "продолжающиеся попытки заблокировать профессиональное расследование по линии ООН и ОЗХО всех обстоятельств апрельского инцидента с применением химического оружия в Хан-Шейхуне".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Создание зон деэскалации в Сирии Борьба с "Исламским государством"
Персоны
Тиллерсон, Рекс Лавров, Сергей Викторович
Страны
США Сирия Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США сорвали участие делегации Генштаба РФ во встрече по линии ООН в Нью-Йорке
2
В Петербурге возводят первый в России жилой комплекс для вегетарианцев
3
Строители подняли арку Крымского моста на проектную высоту
4
Вашингтон готов вернуть Москве флаги РФ, снятые с дипмиссий в США
5
В КНДР издали атлас мира, где Крым находится в составе России
6
Нетаньяху приказал МИД подготовить выход Израиля из ЮНЕСКО
7
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
Темы дня
Новости партнеров
Реклама