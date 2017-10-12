Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.10:
$ 57.69
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Володин: Госдуме осталось рассмотреть около 700 законопроектов, внесенных за все созывы

Политика
12 октября, 21:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

По словам спикера нижней палаты парламента, закону с самым большим сроком нахождения в ГД, но не рассмотренному, 24 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Немногим более 700 законопроектов, внесенных в Госдуму за все время ее работы, ожидают рассмотрения на данный момент. Об этом сообщил спикер палаты Вячеслав Володин в интервью телеканалу "Россия 24" в четверг.

"Что касается завалов, они накопились на начало работы в объеме где-то более 2,2 тыс. законов. И закону с самым большим сроком нахождения в Государственной думе, но не рассмотренному, 24 года. <...> На сегодняшний день нам осталось рассмотреть 38% от общего объема, это несколько более 700 законопроектов", - сказал он, подчеркнув, что Конституция обязывает Госдуму рассмотреть каждый законопроект, когда бы он ни был внесен.

В сентябре Володин заявил, что у нижней палаты парламента есть возможность ликвидировать "законодательные завалы", скопившиеся из законопроектов прошлых созывов, до конца осенней сессии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Володин, Вячеслав Викторович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В КНДР издали атлас мира, где Крым находится в составе России
2
Вашингтон готов вернуть Москве флаги РФ, снятые с дипмиссий в США
3
Строители подняли арку Крымского моста на проектную высоту
4
Нетаньяху приказал МИД подготовить выход Израиля из ЮНЕСКО
5
Что нужно знать о выходе США из ЮНЕСКО
6
На Украине разбился учебно-тренировочный самолет, есть жертвы
7
На Украине утверждают, что Турция закрыла свои порты для судов из Крыма
Темы дня
Новости партнеров
Реклама