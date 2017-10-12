Володин: Госдуме осталось рассмотреть около 700 законопроектов, внесенных за все созывы

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Немногим более 700 законопроектов, внесенных в Госдуму за все время ее работы, ожидают рассмотрения на данный момент. Об этом сообщил спикер палаты Вячеслав Володин в интервью телеканалу "Россия 24" в четверг.
"Что касается завалов, они накопились на начало работы в объеме где-то более 2,2 тыс. законов. И закону с самым большим сроком нахождения в Государственной думе, но не рассмотренному, 24 года. <...> На сегодняшний день нам осталось рассмотреть 38% от общего объема, это несколько более 700 законопроектов", - сказал он, подчеркнув, что Конституция обязывает Госдуму рассмотреть каждый законопроект, когда бы он ни был внесен.
В сентябре Володин заявил, что у нижней палаты парламента есть возможность ликвидировать "законодательные завалы", скопившиеся из законопроектов прошлых созывов, до конца осенней сессии.