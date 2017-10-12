Лавров в разговоре с Тиллерсоном призвал к отказу от нагнетания напряженности вокруг КНДР

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МИД, 12 октября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном вновь призвал отказаться от нагнетания напряженности на Корейском полуострове. Об этом сообщили в четверг в МИД РФ.
"При обмене мнениями о ситуации на Корейском полуострове российский министр в очередной раз призвал к отказу от нагнетания напряженности и к созданию предпосылок для политического диалога", - указали в МИД РФ.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что политика налаживания отношений с КНДР, которую США проводили в последнюю четверть века, не дала результатов. 1 октября американский лидер в своем Twitter фактически высказался против попыток налаживания диалога между Вашингтоном и Пхеньяном и рекомендовал Тиллерсону не тратить время на усилия в этой области.
Ситуация на Корейском полуострове серьезно обострилась в последнее время в связи с развитием КНДР своей ракетно-ядерной программы и проводимыми на полуострове американо-южнокорейскими военными маневрами. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, повторив такие запуски еще 29 августа и 15 сентября, когда ракеты пролетели над территорией Японии. 3 сентября Пхеньян объявил об успешном испытании водородного заряда.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.