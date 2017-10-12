Врио руководителя ЦИК "Единой России" может стать один из замов главы этого органа

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Временно исполняющим обязанности главы Центрального исполкома (ЦИК) "Единой России" может стать один из действующих заместителей руководителя этого органа. Об этом сообщил в четверг ТАСС замсекретаря Генсовета единороссов, депутат Госдумы Евгений Ревенко.

"На должность врио главы ЦИК рассматриваются кандидатуры действующих замов [главы Центрального исполкома]", - сказал Ревенко.

13 октября "Единая Россия" проведет заседания Генсовета и его президиума, на которых будут рассмотрены кадровые вопросы. В частности, членам Генсовета предстоит утвердить сложение полномочий секретаря Генсовета Сергея Неверова, избранного лидером фракции единороссов в Госдуме.

"Кроме того, президиум Генсовета освободит от должности руководителя Центрального исполнительного комитета (ЦИК) "Единой России" Владимира Бурматова в связи с его утверждением на должность главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды", - сообщили ранее в пресс-службе партии, добавив, что ПГС "планирует утвердить временно исполняющего обязанности главы ЦИК".

ЦИК отвечает в партии за текущую, в том числе организационную, работу. По уставу партии, глава исполкома назначается президиумом Генсовета.