Володин: взаимодействие Госдумы и Счетной палаты эффективно и продолжает развиваться

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Госдума и Счетная палата наладили эффективное взаимодействие, которое продолжает развиваться, что помогает двум ведомствам принимать качественные решения и избегать ошибок. Об этом заявил в четверг в интервью телеканалу "Россия 24" спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Говоря о Счетной палате, могу сказать лишь одно: это орган, в том числе, парламентского контроля, и мы делаем все для того, чтобы Счетная палата участвовала, во-первых, в работе Госдумы, чтобы председатели Счетной палаты могли уже в рамках комитетов Госдумы получать законопроекты на ранней стадии, участвовать в их обсуждении, анализе", - отметил он.

По мнению спикера Госдумы, такая форма работы "позволит принимать более качественные решения, избегать ошибок".

"Конечно, мы более активно взаимодействуем со Счетной палатой, будем участвовать в формировании, в том числе, плана проверок, заслушивать итоги проверок. Даже сегодня по вопросам межбюджетных отношений у нас обязательно звучал доклад председателя Счетной палаты. Поэтому со Счетной палатой у нас налажено такое эффективное взаимодействие", - подчеркнул Володин, добавив, что это взаимодействие развивается.