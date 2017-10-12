МО РФ: США наращивают ПРО, чтобы применять ядерное оружие с минимальными издержками

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ООН, 12 октября. /ТАСС/. США наращивают возможности системы ПРО, чтобы получить стратегическое преимущество за счет возможности применять ядерное оружие "с минимальными издержками". Об этом заявил в четверг представитель Минобороны РФ Александр Емельянов в ходе российско-китайского брифинга по вопросам ПРО на полях первого комитета Генассамблеи ООН.
"Наращивая противоракетные возможности, Соединенные Штаты стремятся получить стратегическое преимущество за счет создания условий для применения ядерного оружия с минимальными издержками. Это может привести к серьезным последствиям в сфере безопасности", - сказал он.
По словам Емельянова, число противоракет системы ПРО США к 2022 году превысит 1 тыс. единиц, а в перспективе - превысит число боевых блоков на межконтинентальных ракетах России.
"Такое количество огневых средств ПРО представляет угрозу для российского потенциала сдерживания, особенно с учетом постоянно ведущихся работ по модернизации огневых комплексов ПРО", - добавил он.