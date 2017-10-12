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Володин провел встречи с парламентариями из Казахстана и Молдавии

Политика
12 октября, 23:03 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 12, октября. /ТАСС

В частности, спикер Госдумы РФ рассказал коллегам о намерении внедрять в нижней палате российского парламента систему киберсекретариата, которая уже работает в Южной Корее

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 октября. /ТАСС/. Система киберсекретариата, разработанная специалистами Южной Кореи, скоро будет передана на апробирование российским парламентариям, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в четверг на встрече с председателем Мажилиса (нижней палаты парламента) республики Казахстан Нурланом Нигматулиным.

"Мы (ранее) обсуждали с председателем парламента (Южной Кореи) Чон Се Гюном запуск киберсекретаря, которого Се Гюн обещал нам разработать вместе со специалистами от корейской стороны", - напомнил Володин.

Он добавил, что "система заканчивает тестирование, и нам передают ее на апробирование, чтобы могли ею воспользоваться". "Я думаю, что после того как мы посмотрим, как она работает, предложим коллегам из Казахстана воспользоваться этой системой", - сказал спикер Госдумы. "Думаю, что это хорошее предложение", - ответил в свою очередь Нигматулин.

По мнению Володина, это "во всяком случае конкретный итог работы в рамках совещания председателей парламентов, где мы принимали решение о развитии цифровой экономики, переход на киберсекретариат". Такой современный цифровой подход "облегчает работу межпарламентских структур и позволяет нам дальше развивать такие платформы, которые в дальнейшем помогут общаться, принимать решения", добавил спикер Госдумы.

Встреча Володина с председателем партии социалистов Молдавии

В этот же вечер Володин встретился в Санкт-Петербурге с председателем партии социалистов Молдавии, главой ее фракции в парламенте республики Зинаидой Гречаный.

Председатель Госдумы заявил, что для российских депутатов отношения с молдавскими коллегами очень важны. "Когда есть диалог, можно обсуждать любой вопрос, когда нет диалога - это плохой фактор", - заметил он.

Гречаный, в свою очередь, отметила важность участия молдавской стороны в мероприятиях международных парламентских организаций в Санкт-Петербурге и сообщила о намерении выступить здесь с изложением "позиции нашей фракции, позиции Молдовы".

Она также высказала готовность активно содействовать продвижению в вопросах сотрудничества двух стран на парламентском уровне и обратила внимание на то, что "простыми гражданами Молдовы было воспринято с воодушевлением" известие о встрече президентов - Владимира Путина и Игоря Додона.

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Персоны
Додон, Игорь Путин, Владимир Владимирович Володин, Вячеслав Викторович
Страны
Россия Молдавия Казахстан Республика Корея
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