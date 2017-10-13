Матвиенко и Володин участвуют в работе парламентских ассамблей СНГ и ОДКБ в Петербурге

Ракету-носитель "Рокот" с европейским спутником Sentinel-5p запустят с космодрома ПлесецкКосмос 13 октября, 0:14
"Спартак" сыграет с "Ахматом" в матче 13-го тура чемпионата России по футболуСпорт 13 октября, 0:09
Reuters: лучший футболист мира 1995 года Веа лидирует на президентских выборах в ЛиберииСпорт 12 октября, 23:36
Международная федерация волейбола объявила о создании Лиги нацийСпорт 12 октября, 23:34
Итудис: баскетболист Клиберн был очень важен для ЦСКА в матче против "Милана"Спорт 12 октября, 23:19
МО РФ: США наращивают ПРО, чтобы применять ядерное оружие с минимальными издержкамиПолитика 12 октября, 22:54
Родригес: цена одной игры в сезоне Евролиги выше, чем в НБАСпорт 12 октября, 22:37
Де Коло: баскетболисты ЦСКА должны как можно скорее наладить игровые связиСпорт 12 октября, 22:18
ЦСКА с победы над "Миланом" стартовал в новом сезоне баскетбольной ЕвролигиСпорт 12 октября, 22:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин в пятницу участвуют в мероприятиях парламентских ассамблей СНГ и ОДКБ в Санкт-Петербурге. Предстоящие встречи законодателей постсоветского пространства предваряют 137-ю ассамблею Межпарламентского союза, которая откроется в северной столице в субботу, 14 октября.
В частности, Володин, который является председателем ПА ОДКБ, проведет в пятницу десятое пленарное заседание ассамблеи, на котором планируется обсудить вопросы сближения национальных законодательств стран ОДКБ по противодействию терроризму и трансграничной преступности, оказания международной правовой помощи по уголовным делам, по борьбе с правонарушениями в информационной сфере. В повестке заседания 13 модельных законов для стран-членов ОДКБ.
В этот же день состоится заседание Совета МПА СНГ, в котором будут участвовать руководители Федерального собрания РФ. Председателем МПА СНГ является Матвиенко.
Кроме того, у Володина запланирован ряд двусторонних встреч, в том числе со спикером меджлиса (парламента) Ирана Али Лариджани и недавно избранным главой Народного Совета Сирии Хамудом Юсефом Ас-Сабахом. Матвиенко также намерена провести в пятницу ряд двусторонних переговоров с главами прибывших на ассамблею МПС парламентских делегаций.