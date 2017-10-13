Матвиенко и Володин участвуют в работе парламентских ассамблей СНГ и ОДКБ в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин в пятницу участвуют в мероприятиях парламентских ассамблей СНГ и ОДКБ в Санкт-Петербурге. Предстоящие встречи законодателей постсоветского пространства предваряют 137-ю ассамблею Межпарламентского союза, которая откроется в северной столице в субботу, 14 октября.

В частности, Володин, который является председателем ПА ОДКБ, проведет в пятницу десятое пленарное заседание ассамблеи, на котором планируется обсудить вопросы сближения национальных законодательств стран ОДКБ по противодействию терроризму и трансграничной преступности, оказания международной правовой помощи по уголовным делам, по борьбе с правонарушениями в информационной сфере. В повестке заседания 13 модельных законов для стран-членов ОДКБ.

В этот же день состоится заседание Совета МПА СНГ, в котором будут участвовать руководители Федерального собрания РФ. Председателем МПА СНГ является Матвиенко.

Кроме того, у Володина запланирован ряд двусторонних встреч, в том числе со спикером меджлиса (парламента) Ирана Али Лариджани и недавно избранным главой Народного Совета Сирии Хамудом Юсефом Ас-Сабахом. Матвиенко также намерена провести в пятницу ряд двусторонних переговоров с главами прибывших на ассамблею МПС парламентских делегаций.