Единороссы на заседании генсовета утвердят кадровые изменения в руководстве партии

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. "Единая Россия" проведет в пятницу заседания своего Генерального совета и его президиума, на которых утвердит несколько кадровых перестановок в руководящих органах партии.

Как сообщила пресс-служба "Единой России", будет утверждено сложение полномочий секретарем Генсовета Сергеем Неверовым и главой Центрального исполкома (ЦИК) партии Владимиром Бурматовым, получившим новые должности в Госдуме. Также партийцам будет представлен временно исполняющий полномочия секретаря генсовета, экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак.

Кадровые перемены

Череда кадровых перемен в крупнейшей российской партии началась после того, как президент РФ Владимир Путин назначил лидера фракции "Единой России" в Госдуме Владимира Васильева временно исполняющим обязанности главы Дагестана вместо Рамазана Абдулатипова.

Уход Васильева, занимавшего вместе с постом лидера фракции парламентского большинства должность вице-спикера Госдумы, привел к целой череде кадровых перестановок не только в нижней палате парламента, но и в партии. Это было обусловлено действующим в "Единой России" принципом "один человек - одна должность", не разрешающим совмещать посты в партии и парламенте. Исключение из этого правила было сделано для секретаря генсовета Сергея Неверова, занимающего также пост вице-председателя Госдумы.

9 октября члены думской фракции единороссов избрали Неверова своим лидером вместо Васильева. После этого Неверов проинформировал, что направил председателю "Единой России", премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву заявление о сложении полномочий секретаря генсовета. "Работа руководителя фракции - это работа, которая будет требовать постоянной отдачи, которая будет требовать всего моего времени на то, чтобы ей заниматься. В связи с этим я хочу сказать, что другой какой-либо работой заниматься невозможно", - пояснял он.

Вакантный после ухода Васильева пост вице-спикера заняла Ольга Тимофеева, возглавлявшая думский комитет по экологии и охране окружающей среды. В свою очередь, комитет возглавил Владимир Бурматов, в партии руководивший Центральным исполкомом. В связи с думским назначением он также будет должен оставить партийный пост.

12 октября Медведев назначил врио секретаря генсовета партии Андрея Турчака, чуть ранее тем же днем ушедшего в отставку с поста губернатора Псковской области.

Новый секретарь

Как сообщили ТАСС в пресс-службе партии, на заседании в пятницу Турчака "представят членам генсовета и президиуму Генерального совета, а также руководителям Межрегиональных координационных советов партии". Генсовет также должен будет утвердить сложение полномочий Неверова.

Генсовет - это постоянно действующий коллегиальный орган партии, который, согласно уставу, "руководит политической деятельностью партии", в том числе разрабатывает проекты предвыборной программы и других основополагающих программных, организационно-партийных и идеологических документов, рекомендации по основным направлениям политической стратегии партии. Члены генсовета избираются партийным съездом, из своих рядов они избирают своего секретаря. В последний раз руководящие органы "Единой России", в том числе генсовет, ротировались на съезде в январе этого года. Следующий съезд партии должен пройти в 20-х числах декабря этого года.

Как пояснил ТАСС замсекретаря генсовета, депутат Госдумы Евгений Ревенко, Турчак, в настоящее время не являющийся членом генсовета, "будет исполнять обязанности секретаря до съезда". "Съезд должен избрать Турчака в состав генсовета, а вот уже генсовет будет утверждать кандидатуру на пост секретаря", - отметил Ревенко. Он также напомнил, что секретарь генсовета, согласно партийному уставу, избирается на альтернативной основе.

По мнению председателя правления Фонда развития гражданского общества Константина Костина, одной из основных задач для Турчака будет перезагрузка партийной работы, в частности, в преддверии президентских выборов, которые пройдут в марте 2018 года. В беседе с ТАСС он заметил, что "сейчас происходит очень серьезный сдвиг и в поведении больших электоральных групп, в том числе тех, которые голосуют за "Единую Россию", и в приоритетах политической мотивации, структуре медиапотребления и идентичности". "Чтобы та поддержка, которая у "Единой России" есть, те результаты, которых она добивается на выборах, сохранить и улучшить, необходимы, конечно, новые подходы. А новые подходы - это новые люди в том числе", - сказал Костин.

При этом он уточнил, что речь не идет о том, "чтобы всех заменить", потому что "нет смысла ротации ради ротации". "Есть политическая задача, которую нужно решить, и дальше должны выбираться методы, способы и ресурсы, необходимые для ее решения", - полагает эксперт.

Руководитель исполкома

Кроме того, в пятницу президиум генсовета освободит от должности руководителя Центрального исполкома Владимира Бурматова в связи с его утверждением на должность главы думского комитета, сообщили в пресс-службе партии. При этом там уточнили, что ПГС "планирует утвердить временно исполняющего обязанности главы ЦИК".

По словам Ревенко, на должность врио главы ЦИК рассматриваются кандидатуры действующих заместителей главы этого партийного органа.

ЦИК отвечает в партии за текущую, в том числе организационную, работу. По уставу партии, глава исполкома назначается президиумом генсовета.

"[На заседаниях] будут рассматриваться серьезные кадровые вопросы, и нам необходимо соблюсти все формальные и юридические процедуры, согласно уставу партии", - резюмировал Ревенко.