Захарова прокомментировала заявление CNN о вмешательстве РФ в дела США через Pokemon Go

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала утверждение телеканала CNN, связанное с попыткой связанных с Россией структур использовать популярную мобильную игру Pokemon Go с целью разжигания ненависти среди жителей США.

"Исходя из логики CNN, афроамериканцы определяются со своей гражданской позицией, играя в покемонов. Вот так бездарно телеканал объяснил возникновение расовых проблем в современной Америке. Снова виноваты русские ... И управляемые ими покемоны", - написала дипломат на своей странице в сети Facebook.

Ранее телеканал CNN заявил, что связанные с Россией структуры предпринимали попытки использовать популярную мобильную игру Pokemon Go с целью разжигания ненависти среди жителей США.

По данным телеканала, речь идет о запущенной ранее в соцсетях кампании под названием Don't Shoot Us, направленной на привлечение внимания американской общественности к случаям полицейского произвола в США по отношению к темнокожим. Как отмечает CNN, эта кампания выглядела так, будто она была организована активистами движения за права афроамериканцев Black Lives Matter. Однако, как утверждает телеканал, за ее созданием стояла российская компания "Агентство интернет-исследований", также фигурировавшая ранее в СМИ, как "фабрика троллей".

По сведениям CNN, все связанные с кампанией Don't Shoot Us аккаунты в Facebook, Instagram и Twitter к настоящему моменту заблокированы, однако ее канал в сервисе YouTube по-прежнему существует. На данном видеохостинге выложены более 200 записей новостных репортажей, любительских съемок и других видео, демонстрирующих случаи проявления жестокости со стороны правоохранительных органов. В материале канала утверждается, что создатели Don't Shoot Us могли преследовать сразу две цели: призывать афроамериканцев к протестам против беспредела полиции и одновременно убеждать остальных граждан США в том, что активисты Black Lives Matter представляют собой растущую угрозу.

"Российский след" в соцсетях

В сентябре Алекс Стамос, отвечающий за безопасность в Facebook, выступил с утверждением, что в период прошлогодних американских выборов некая российская структура потратила $100 тыс. на распространение в соцсети рекламных сообщений политического характера посредством создания ложных учетных записей и страниц. По его словам, согласно проведенному компанией анализу за период с июня 2015 года по май 2017 года, упомянутые аккаунты были связаны друг с другом и ими, вероятно, управляли из России.

Впоследствии Facebook передала около 3 тыс. образцов этих рекламных объявлений в Конгресс США, где ведутся разбирательства по поводу приписываемых Москве попыток повлиять на прошлогодние выборы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не имеет никакого отношения к размещению политической рекламы в социальной сети и не знает, кто стоит за такими заказами.